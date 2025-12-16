Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Married girlfriend found murdered at boyfriend house
प्रेमी के घर पहुंची शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या, बंद कमरे में खून से लथपथ मिला शव

प्रेमी के घर पहुंची शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या, बंद कमरे में खून से लथपथ मिला शव

संक्षेप:

बाराबंकी में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बंद कमरे से 30 वर्षीय युवती का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

Dec 16, 2025 12:29 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाराबंकी
यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां थाना मसौली क्षेत्र के ग्राम सहाबपुर में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बंद कमरे से 30 वर्षीय युवती का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान गोरखपुर के निगम संगम चौराहा के रहने वाले राज किशोर के बेटी ममता के रूप में हुई है। बताया गया है कि ममता का ग्राम सहाबपुर निवासी संदीप यादव से करीब डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की पहचान एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। खास बात यह है कि ममता और संदीप दोनों की पहले से शादी हो चुकी थी, इसके बावजूद उनके बीच संबंध बने रहे।

संदीप रिलायंस कंपनी में बायो-सीएनजी इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में जबलपुर, मध्य प्रदेश में तैनात बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम ममता संदीप के घर पहुंची थी। इस पर घर के अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। संदीप ने ममता को घर भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन सो गए। मंगलवार सुबह जब ममता घर में नजर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान एक कमरे में बाहर से ताला लगा मिला। शक होने पर ताला तोड़ा गया, तो कमरे के अंदर ममता का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मामले में प्रेम प्रसंग समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्थिति साफ हो सकेगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Barabanki Barabanki News UP News Today अन्य..
