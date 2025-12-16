प्रेमी के घर पहुंची शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या, बंद कमरे में खून से लथपथ मिला शव

संक्षेप: बाराबंकी में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बंद कमरे से 30 वर्षीय युवती का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है।

यूपी के बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां थाना मसौली क्षेत्र के ग्राम सहाबपुर में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बंद कमरे से 30 वर्षीय युवती का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान गोरखपुर के निगम संगम चौराहा के रहने वाले राज किशोर के बेटी ममता के रूप में हुई है। बताया गया है कि ममता का ग्राम सहाबपुर निवासी संदीप यादव से करीब डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की पहचान एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। खास बात यह है कि ममता और संदीप दोनों की पहले से शादी हो चुकी थी, इसके बावजूद उनके बीच संबंध बने रहे।

संदीप रिलायंस कंपनी में बायो-सीएनजी इंजीनियर के पद पर कार्यरत है और वर्तमान में जबलपुर, मध्य प्रदेश में तैनात बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम ममता संदीप के घर पहुंची थी। इस पर घर के अन्य सदस्यों ने आपत्ति जताई थी। संदीप ने ममता को घर भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन सो गए। मंगलवार सुबह जब ममता घर में नजर नहीं आई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान एक कमरे में बाहर से ताला लगा मिला। शक होने पर ताला तोड़ा गया, तो कमरे के अंदर ममता का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।