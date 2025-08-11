UP Mansoon: यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में नदियां फिर उफनाईं

जुलाई के बाद अब अगस्त में भी यूपी के जिलों में बारिश लगातार हो रही है। सोमवार को भी राजधानी लखनऊ, खीरी समेत कई जिलों में बारिश होती रही। यही नहीं, मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए भी 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। नतीजतन नदियों का जलस्तर फिर ऊपर चढ़ने लगा है। कासगंज में गंगा ऊफान पर है। कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सोमवार को सर्वाधिक बारिश लखीमपुर खीरी में हुई। इसके अलावा बस्ती और लखनऊ में भी दिन भर बारिश होती रही। मौसम विभाग में 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच सर्वाधिक वर्षा लखीमपुर खीरी में 90.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। बस्ती में 47.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं, सुबह 8:30 बजे तक सहारनपुर के बेहट में 60 मिमी, बांदा के अटर्रा में 54.4 मिलीमीटर बारिश हुई। लखनऊ के अलीगंज में 47.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

बारिश से प्रभावित अन्य प्रमुख जिले गोरखपुर में 47.5 मिमी बारिश हुई। नदियों का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन सरयू नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को अधिकतम तापमान 32.1 और न्यूनतम 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बस्ती में 47.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। सहारनपुर में 8:30 बजे तक बेहट में 60 मिमी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बांदा के अतर्रां में 54.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। कानपुर में दिनभर छाए रहे बादल, शाम को कई इलाकों में बौछार पड़ी।

कासगंज में गंगा पूरी तरह उफान पर है। यहां शाहबाजपुर रोड स्थित सुन्नगढ़ी की पुलिया सोमवार को गंगा की बाढ़ में बह गई। इससे करीब 18 गांव मुख्य धारा से कट गए हैं। आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। इस समय गंगा खतरे के निशान से 162.9 मीटर से 61 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है।

मेरठ सहित पश्चिम यूपी के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। प्रयागराज में दोपहर में बारिश हुई। तापमान में लगभग एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को दिन का तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रविवार को दिन का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस था।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, बिजनौर एवं आसपास के इलाकों में।