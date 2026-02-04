गुड न्यूज: यूपी में यहां होने जा रहा रेल ट्रैक का दोहरीकरण; यात्रियों को होगी आसानी

संक्षेप: यूपी में इस रेल रूट के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मनकापुर से अयोध्या तक दोहरीलाइन को मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय उदय बोरवणकर ने दी है।

केंद्रीय बजट में इस बार यूपी को रिकॉर्ड 20,012 करोड़ रुपये का आवंटन रेलवे परियोजनाओं के लिए हुआ है। इसका लाभ देवीपाटन मंडल को भी मिलेगा। रेलवे ने प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या के धार्मिक महत्व को देखते हुए 15.35 किमी. लंबे कटरा-टिकरी खंड को दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस पर 151.24 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मनकापुर-टिकरी और कटरा-अयोध्या खंड के दोहरीकरण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इस तरह से देखा जाए तो मनकापुर से अयोध्या तक दोहरीलाइन को मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय उदय बोरवणकर ने दी है।

यही नहीं रेलवे ने लखनऊ-गोंडा-गोरखपुर रेल रूट गाड़ियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बुढ़वल से गोंडा कचहरी के बीच चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। 55.75 किमीमीटर की दूरी वाली इस परियोजना के लिए 796.30 करोड़ रुपये की लागत मंजूर की गई है। यही नहीं राजधानी लखनऊ के लिए सफर सुगम बनाने के लिए बुढ़वल-बाराबंकी खंड पर तीसरी लाइन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। 26.99 किलोमीटर लंबे इस खंड पर तीसरी लाइन के निर्माण के लिए 425.55 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के मुताबिक बुढ़वल-गोंडा (61.72 किमी.)के बीच तीसरी लाइन निर्माण परियोजना चल रही है। 1,181.81 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत गोंडा कचहरी-करनैलगंज (23.65 किमी.), करनैलगंज-घाघरा घाट (21.42 किमी.) के बीच तीसरी लाइन कमीशन हो चुकी है। वहीं, घाघरा घाट-बुढ़वल (11.77 किमी.) और गोंडा-गोंडा कचहरी (4.88 किमी.) के बीच काम तकरीबन पूरा हो चुका है।