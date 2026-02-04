Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Mankapur-AyodhyaRail track doubling is going to happen; passengers will benefit
गुड न्यूज: यूपी में यहां होने जा रहा रेल ट्रैक का दोहरीकरण; यात्रियों को होगी आसानी

गुड न्यूज: यूपी में यहां होने जा रहा रेल ट्रैक का दोहरीकरण; यात्रियों को होगी आसानी

संक्षेप:

यूपी में इस रेल रूट के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मनकापुर से अयोध्या तक दोहरीलाइन को मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय उदय बोरवणकर ने दी है।

Feb 04, 2026 05:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्रीय बजट में इस बार यूपी को रिकॉर्ड 20,012 करोड़ रुपये का आवंटन रेलवे परियोजनाओं के लिए हुआ है। इसका लाभ देवीपाटन मंडल को भी मिलेगा। रेलवे ने प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या के धार्मिक महत्व को देखते हुए 15.35 किमी. लंबे कटरा-टिकरी खंड को दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस पर 151.24 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मनकापुर-टिकरी और कटरा-अयोध्या खंड के दोहरीकरण को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इस तरह से देखा जाए तो मनकापुर से अयोध्या तक दोहरीलाइन को मंजूरी मिल गई है। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय उदय बोरवणकर ने दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यही नहीं रेलवे ने लखनऊ-गोंडा-गोरखपुर रेल रूट गाड़ियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बुढ़वल से गोंडा कचहरी के बीच चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। 55.75 किमीमीटर की दूरी वाली इस परियोजना के लिए 796.30 करोड़ रुपये की लागत मंजूर की गई है। यही नहीं राजधानी लखनऊ के लिए सफर सुगम बनाने के लिए बुढ़वल-बाराबंकी खंड पर तीसरी लाइन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। 26.99 किलोमीटर लंबे इस खंड पर तीसरी लाइन के निर्माण के लिए 425.55 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के मुताबिक बुढ़वल-गोंडा (61.72 किमी.)के बीच तीसरी लाइन निर्माण परियोजना चल रही है। 1,181.81 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत गोंडा कचहरी-करनैलगंज (23.65 किमी.), करनैलगंज-घाघरा घाट (21.42 किमी.) के बीच तीसरी लाइन कमीशन हो चुकी है। वहीं, घाघरा घाट-बुढ़वल (11.77 किमी.) और गोंडा-गोंडा कचहरी (4.88 किमी.) के बीच काम तकरीबन पूरा हो चुका है।

ये भी पढ़ें:घाघरा पुल 2 माह के लिए हो सकता है बंद, लखनऊ से गोंडा-बहराइच जाने को ये विकल्प
ये भी पढ़ें:यूपी में 261 सड़कें चमकेंगी, योगी सरकार ने दी मंजूरी; लोगों का सफर आसान होगा

तीन चरणों में पूरी होगी नई रेल लाइन परियोजना: खलीलाबाद-बांसी-डुमरियागंज-श्रावस्ती-बहराइच (240 किमी.) के लिए 4,939.78 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई। यह परियोजना प्रदेश के तराई क्षेत्र के आकांक्षी जिलों सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में अवस्थित है। इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में खलीलाबाद-बांसी (54.40 किमी.), द्वितीय चरण में बांसी-इकौना (119 किमी.) तथा तृतीय चरण में एकौना-बहराइच (66.60 किमी.) का काम पूरा किया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News Lucknow News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |