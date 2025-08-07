शादी टूटने से परेशान युवक ने देखने गया फिल्म सैयारा, घर आकर फांसी लगा दी जान

मेरठ में लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर निवासी 20 साल के युवक ने सैयारा फिल्म देखने के बाद फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी।

सैयारा को लेकर कई मामले सामने आए हैं कि फिल्म देखने वाले सिनेमाघरों में रोने लगे या बेहोश हो गए। यहां तक की कई आत्महत्या के मामले में देखे गए। इनमें से एक नया मामला यूपी के मेरठ का है। मेरठ में लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर निवासी 20 साल के युवक ने सैयारा फिल्म देखने के बाद फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी लेकिन मृतक के परिवार वालों ने किसी भी कार्रवाई से इंकार कर दिया।

लिसाड़ी गेट अहमदनगर गली नंबर 10 निवासी खालिद के 20 साल के बेटे शाहबाज की सगाई हो चुकी थी। शाहबाज अपनी शादी की तैयारी कर रहा था। मंगलवार को उसकी होने वाली ससुराल से फोन आया कि वह अभी 4 से 5 साल शादी नहीं करेंगे। इसके चलते शाहबाज डिप्रेशन में आ गया और वह मंगलवार को सैयारा फिल्म का नाइट शो देखने के बाद घर पहुंचा। रात में वह अपने कमरे में जाकर सो गया था। मंगलवार रात करीब 3 बजे शाहबाज की मां ने उसके शव को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका देखा। इस दौरान पूरे परिवार में कोहराम मच गया।