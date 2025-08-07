UP Man Watched Saiyaara commit suicide was tensed after marriage broke with fiance शादी टूटने से परेशान युवक ने देखने गया फिल्म सैयारा, घर आकर फांसी लगा दी जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मेरठ में लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर निवासी 20 साल के युवक ने सैयारा फिल्म देखने के बाद फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी।

Srishti Kunj संवाददाता, मेरठThu, 7 Aug 2025 09:23 AM
सैयारा को लेकर कई मामले सामने आए हैं कि फिल्म देखने वाले सिनेमाघरों में रोने लगे या बेहोश हो गए। यहां तक की कई आत्महत्या के मामले में देखे गए। इनमें से एक नया मामला यूपी के मेरठ का है। मेरठ में लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अहमदनगर निवासी 20 साल के युवक ने सैयारा फिल्म देखने के बाद फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी लेकिन मृतक के परिवार वालों ने किसी भी कार्रवाई से इंकार कर दिया।

लिसाड़ी गेट अहमदनगर गली नंबर 10 निवासी खालिद के 20 साल के बेटे शाहबाज की सगाई हो चुकी थी। शाहबाज अपनी शादी की तैयारी कर रहा था। मंगलवार को उसकी होने वाली ससुराल से फोन आया कि वह अभी 4 से 5 साल शादी नहीं करेंगे। इसके चलते शाहबाज डिप्रेशन में आ गया और वह मंगलवार को सैयारा फिल्म का नाइट शो देखने के बाद घर पहुंचा। रात में वह अपने कमरे में जाकर सो गया था। मंगलवार रात करीब 3 बजे शाहबाज की मां ने उसके शव को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका देखा। इस दौरान पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी लेकिन परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। उधर , एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि परिजनों ने कानूनी कार्रवाई कर इंकार कर दिया है। लिखा-पढ़ी कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

Meerut News Up News UP Top News अन्य..
