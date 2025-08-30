तेरहवीं की तारीख बता देना आ जाऊंगी… पति की आत्महत्या की खबर पर पत्नी का जवाब, डेढ़ महीने पहले हुई थी शादी

कानपुर में एक शख्स ने पत्नी से बात करते हुए आत्महत्या कर ली। दोनों की शादी डेढ़ महीने पहले ही हुई थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और पत्नी मायके से वापस नहीं लौटी। इसी बात से परेशान होकर पति ने आत्महत्या कर ली।

यूपी में कानपुर के चकेरी कैंट में पत्नी के चौथी के बाद न आने से मानसिक तनाव के चलते युवक ने पत्नी से फोन पर बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों के अनुसार उनकी शादी डेढ़ माह पहले ही हुई थी। मृतक के कान में इयरबड्स लगा हुआ था और आखिरी कॉल पत्नी के नंबर की थी। वहीं परिजनों ने जब युवक के आत्महत्या करने की सूचना दी तो पत्नी ने कहा कि तेरहवीं की तारीख बता देना, वह आ जाएगी।

कैंट के संजय नगर खलवा निवासी 28 वर्षीय विजय मेस्टन रोड स्थित कपड़े की दुकान में काम करता था। परिवार मे बड़े भाई सूरज और अजय हैं। चचेरे भाई सत्यवीर ने बताया कि डेढ़ माह पहले विजय की शादी आजमगढ़ के मलिकपुर गांव निवासी शालू के साथ हुई थी। 21 जुलाई को शालू के परिजन उसे चौथी में विदा करा ले गए थे, जिसके बाद से वह वापस नहीं आ रही थी। इसे लेकर विजय का शालू से विवाद चल रहा था। सत्यवीर ने बताया कि 27 अगस्त की शाम भाई सूरज की पत्नी कंचन बेटे को डॉक्टर के पास दिखाने गई थी।

इस दौरान विजय घर पर अकेला था। विजय ने पत्नी शालू को फोन कर घर आने को कहा तो उसने मना कर दिया। शालू को धमकी दी कि अगर वापस नहीं आई तो उसे जिंदा नहीं पाएगी। इस पर शालू ने चार से 10 सितंबर के बीच आने की बात कही। फिर विजय ने इयरबड्स लगा शालू से बात करते हुए फांसी लगा जान दे दी। घटना के बाद जब कंचन वापस लौटी तो विजय की चप्पल घर के बाहर पड़ी थी, कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी गेट न खुलने पर उन्होंने पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी।