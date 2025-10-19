सड़क पर महिला ने दिया बेटे को जन्म, महिला थाना प्रभारी ने मौके पर संभाली कमान

संक्षेप: प्रसव पीड़ा होने पर महिला को परिवार के लोग अपने ई रिक्शा से अस्पताल लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई तो मौजूद लोगों के साथ महिला सिपाहियों ने ई रिक्शा को एक किनारे करवाया और महिला का प्रसव कराया।

यूपी में मैनपुरी शहर के कचहरी रोड पर ई रिक्शा से आयी प्रसूता ने पुत्र को जन्म दिया तो महिला पुलिस कर्मियों ने प्रसव कराने में बड़ी मदद की। प्रसव पीड़ा होने पर महिला को परिवार के लोग अपने ई रिक्शा से अस्पताल लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा बढ़ गई तो मौजूद लोगों के साथ महिला सिपाहियों ने ई रिक्शा को एक किनारे करवाया और महिला का प्रसव कराया। इस दौरान लोगों ने भी काफी मदद की।

प्रसव के बाद महिला और उसके बच्चे को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। शहर के पुरानी मैनपुरी निवासी हरेंद्र की पत्नी गुलशन को प्रसव पीड़ा हुई तो परिवार के लोग उसे ई रिक्शा से अस्पताल ले जाने के लिए रवाना हो गए। शहर के कचहरी रोड पर सतीश हॉस्पिटल के निकट प्रसव पीड़ा तेज हो गई तो डिवाइडर के निकट ई रिक्शा को रोक लिया गया।

आने-जाने वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी तो महिला पुलिस कर्मी पहुंची गई और चादर का घेरा बनाकर ई रिक्शा में ही महिला का प्रसव करा दिया। कुछ ही मिनटों में महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। सड़क पर प्रसव हुआ और महिला व उसका बच्चा सुरक्षित रहा तो आसपास के लोगों ने खुशी जताई। आनन फानन में प्राइवेट एंबुलेंस बुलाकर महिला को सौ शैया अस्पताल ले जा गया। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होने की जानकारी दी।

महिला थाना प्रभारी ने मौके पर संभाली कमान प्रसूता पहले से ही दो बच्चों की मां है। लोग महिला पुलिस कर्मियों को भी बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने साहस दिखाकर प्रसव कराने में सफलता हासिल की। इस दौरान ई रिक्शा के आसपास का ट्रैफिक डायवर्ट करा दिया गया। महिला थाना प्रभारी हेमलता ने भी मौके पर आकर कमान संभाली। सुरक्षा के दृष्टिगत कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंच गए। सोशल मीडिया पर भी इस घटनाक्रम की चर्चा है। लोग जच्चा और बच्चा की कुशलता की कामना कर रहे हैं।

एंबुलेंस बनी जीवनदायिनी, कराया प्रसव मानवीय संवेदनाओं से भरी एक घटना ने स्वास्थ्य विभाग की सेवा भावना को फिर जीवित कर दिया। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को जब अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया, तब डायल 108 एंबुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। थाना क्षेत्र के ग्राम अशोकपुर स्थित ईंट भट्टा पर कार्य कर रहीं गीता पत्नी साधू को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिजनों ने घबराकर 108 एंबुलेंस को सूचना दी।