दहेज हत्या: कार न मिलने पर विवाहिता को पीटकर मार डाला, शव छोड़कर भागे ससुराल वाले

यूपी के मैनपुरी में करहल थाना क्षेत्र के ग्राम मनौना में विवाहिता की मौत होने के बाद पुलिस पहुंची तो ससुरालीजन शव छोड़कर भाग निकले। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने शव कब्जे में लिया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मैनपुरीFri, 3 Oct 2025 12:15 PM
यूपी के मैनपुरी में करहल थाना क्षेत्र के ग्राम मनौना में विवाहिता की मौत होने के बाद पुलिस पहुंची तो ससुरालीजन शव छोड़कर भाग निकले। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनो के हवाले कर दिया।

अतिरिक्त दहेज के रूप में कार की डिमांड पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या की गई। ये आरोप लगाया गया है। सात माह पहले ही विवाहिता की शादी हुई थी। कोतवाली क्षेत्र के नगला पोहपी सिकंदरपुर निवासी मुकेश पुत्र खुशीराम ने करहल पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि 17 फरवरी 2025 को उसकी बहन अंजू यादव की शादी बॉबी पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी मनौना थाना करहल के साथ की गई थी।

शादी में दिए गए दहेज से ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति बॉबी, ससुर राजेंद्र पुत्र निरंजन सिंह, सास राजबेटी, देवर आजाद सिंह, देवरानी पूनम पत्नी आजाद, मामा प्रहलाद सिंह पुत्र पच्चीलाल ने उसकी बहन का उत्पीड़न शुरू कर दिया। कार की मांग पूरी नहीं हुई तो इन आरोपियों ने उसकी बहन को मार दिया। सूचना पाकर परिवार के लोग पहुंचे तो उसकी बहन घर के आंगन में पड़ी थी।

ससुरालीजन शव का करना चाहते थे अंतिम संस्कार

ससुराल पक्ष के लोग उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस के आने से पहले ये आरोपी घर छोड़कर भाग निकले। करहल थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। घटना की तहरीर मिली है, जिसकी जांच की जा रही है।

