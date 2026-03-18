कच्ची दीवार गिरने से हड़कंप, मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत, तीन अन्य घायल
मंगलवार की रात 12 बजे के करीब मकान की कच्ची दीवार गिर पड़ी। जिसके मलबे में एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए।
यूपी के मैनपुरी में भीषण हादले में तीन की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। हादसा दीवार गिरने के कारण हुआ। दीवार गिरने से मलबे में खई दब गए जिनमें से 3 की मौत और 3 घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुरावली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आठपुरा में मंगलवार की रात 12 बजे के करीब मकान की कच्ची दीवार गिर पड़ी। जिसके मलबे में एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतकों की शवों का पोस्टमार्टम कराया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम आठपूरा निवासी बृजेश पुत्र लाल सिंह जाटव के मकान की कच्ची दीवार पर एक टीन भी रखी थी। इसी टीन के नीचे परिवार के लोग सो रहे थे। रात में यह दीवार टीन सहित अचानक गिर पड़ी। जिसके मलबे में दबाकर नीचे सो रहे 40 वर्षीय रूबी पत्नी बृजेश जाटव, 8 वर्षीय दिलीप पुत्र बृजेश, 13 वर्षीय देवी पुत्री बृजेश की दर्दनाक मौत हो गई। तथा 50 वर्षीय बृजेश पुत्र लाल सिंह, 15 वर्षीय गुड़िया पुत्री बृजेश तथा 5 वर्षीय पल्लवी पुत्री बृजेश घायल हो गए। दीवार गिरने से धमाका हुआ और चीख पुकार मची तो आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद मलबै हटाकर सभी को बाहर निकाला गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।
घटना की जानकारी होते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल हुए तीनों लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सूचना पाकर एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और कुरावली पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीन लोगों की मौत होने से ग्रामीण भी शोक में डूब गए हैं। पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि हादसा मंगलवार की रात करीब 12 बजे हुआ। उस समय सभी सो रहे थे। सो रहे लोगों पर गिरी दीवार के कारण मौत हुई हैं। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें