कच्ची दीवार गिरने से हड़कंप, मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत, तीन अन्य घायल

मंगलवार की रात 12 बजे के करीब मकान की कच्ची दीवार गिर पड़ी। जिसके मलबे में एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए।

यूपी के मैनपुरी में भीषण हादले में तीन की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। हादसा दीवार गिरने के कारण हुआ। दीवार गिरने से मलबे में खई दब गए जिनमें से 3 की मौत और 3 घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुरावली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आठपुरा में मंगलवार की रात 12 बजे के करीब मकान की कच्ची दीवार गिर पड़ी। जिसके मलबे में एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतकों की शवों का पोस्टमार्टम कराया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम आठपूरा निवासी बृजेश पुत्र लाल सिंह जाटव के मकान की कच्ची दीवार पर एक टीन भी रखी थी। इसी टीन के नीचे परिवार के लोग सो रहे थे। रात में यह दीवार टीन सहित अचानक गिर पड़ी। जिसके मलबे में दबाकर नीचे सो रहे 40 वर्षीय रूबी पत्नी बृजेश जाटव, 8 वर्षीय दिलीप पुत्र बृजेश, 13 वर्षीय देवी पुत्री बृजेश की दर्दनाक मौत हो गई। तथा 50 वर्षीय बृजेश पुत्र लाल सिंह, 15 वर्षीय गुड़िया पुत्री बृजेश तथा 5 वर्षीय पल्लवी पुत्री बृजेश घायल हो गए। दीवार गिरने से धमाका हुआ और चीख पुकार मची तो आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद मलबै हटाकर सभी को बाहर निकाला गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।