Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कच्ची दीवार गिरने से हड़कंप, मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत, तीन अन्य घायल

Mar 18, 2026 10:34 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मैनपुरी
share

मंगलवार की रात 12 बजे के करीब मकान की कच्ची दीवार गिर पड़ी। जिसके मलबे में एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए।

कच्ची दीवार गिरने से हड़कंप, मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत, तीन अन्य घायल

यूपी के मैनपुरी में भीषण हादले में तीन की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। हादसा दीवार गिरने के कारण हुआ। दीवार गिरने से मलबे में खई दब गए जिनमें से 3 की मौत और 3 घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुरावली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम आठपुरा में मंगलवार की रात 12 बजे के करीब मकान की कच्ची दीवार गिर पड़ी। जिसके मलबे में एक ही परिवार के 6 लोग दब गए। मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतकों की शवों का पोस्टमार्टम कराया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम आठपूरा निवासी बृजेश पुत्र लाल सिंह जाटव के मकान की कच्ची दीवार पर एक टीन भी रखी थी। इसी टीन के नीचे परिवार के लोग सो रहे थे। रात में यह दीवार टीन सहित अचानक गिर पड़ी। जिसके मलबे में दबाकर नीचे सो रहे 40 वर्षीय रूबी पत्नी बृजेश जाटव, 8 वर्षीय दिलीप पुत्र बृजेश, 13 वर्षीय देवी पुत्री बृजेश की दर्दनाक मौत हो गई। तथा 50 वर्षीय बृजेश पुत्र लाल सिंह, 15 वर्षीय गुड़िया पुत्री बृजेश तथा 5 वर्षीय पल्लवी पुत्री बृजेश घायल हो गए। दीवार गिरने से धमाका हुआ और चीख पुकार मची तो आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद मलबै हटाकर सभी को बाहर निकाला गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

ये भी पढ़ें:UP Top News: भाजपा का पीडीए पर फोकस,गंगा में चिकन खाकर हड्डी फेंकने पर 14 अरेस्ट

घटना की जानकारी होते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल हुए तीनों लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। सूचना पाकर एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और कुरावली पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीन लोगों की मौत होने से ग्रामीण भी शोक में डूब गए हैं। पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि हादसा मंगलवार की रात करीब 12 बजे हुआ। उस समय सभी सो रहे थे। सो रहे लोगों पर गिरी दीवार के कारण मौत हुई हैं। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:छह माह से गुमशुदा अब भाजपा का नामित पार्षद, BJP के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला मनोनीत
ये भी पढ़ें:बंदरों से राष्ट्रपति का चश्मा बचाने को हलकान प्रशासन; दौरे से पहले भारी तैयारी
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Mainpuri News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |