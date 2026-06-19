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मदरसा गईं दो बहनों के शव सेप्टिक टैंक से बरामद, दिनभर मोहल्ले में मची रही ढूंढ

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मैनपुरी
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मैनपुरी में मदरसा गईं दो बहनों के शव सेप्टिक टैंक से बरामद किए गए हैं।दोनों के लिए दिनभर मोहल्ले में ढूंढ मची रही। दोनों मदरसा गई थीं लेकिन फिर अचानक लापता हो गईं।

मदरसा गईं दो बहनों के शव सेप्टिक टैंक से बरामद, दिनभर मोहल्ले में मची रही ढूंढ

यूपी के मैनपुरी में दो बहनों की मौत से हड़कंप मच गया। दोनों के शव सैप्टिक टैंक में बरामद किए गए हैं। परिवार का कहना है कि दिनभर से दोनों की तलाश करते रहए और फिर शाम में सैप्टिक टैंक में उनके शव देखे गए। दोनों की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं है। ये हादसा है या साजिश इसका पता लगाना मुश्किल है। दरअसल परिवार ने बच्चियों के पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि परिवार ने पोस्टमार्टम से इनकार किया है। हालांकि मामले में जानकारी ली गई है। आगे की कार्रवाई इसके अनुसार की जाएगी।

गांव नगला कंचन में मस्जिद के मदरसे से गुरुवार सुबह पढ़कर निकली दो चचेरी बहनें अचानक लापता हो गईं। वो देर तक घर नहीं पहुंचीं तो उनकी तलाश शुरू हुई। दिन भर तलाशी में भी उनका कोई पता नहीं चला। देर शाम करीब साढ़े सात बजे घर के बाहर बने सेप्टिक टैंक में दोनों बच्चियों के शव उतराते हुए मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस के काफी समझाने पर भी घरवालों ने दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम नहीं कराया।

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औंछा थाना क्षेत्र के गांव नगला कंचन निवासी 6 वर्षीय साहिबा पुत्री इम्तियाज और 5 वर्षीय गुलिस्तां पुत्री जाकिर हुसैन सुबह गांव की मस्जिद में पढ़ने गईं थीं। दोनों आपस में चचेरी बहनें थीं। वहां से सुबह दस बजे दोनों घर के निकलीं लेकिन घर नहीं पहुंची। देर तक न आने पर घरवालों ने ग्रामीणों के साथ उनकी तलाश शुरू की। पूरे दिन तलाश पर भी उनका सुराग नहीं मिला। देर शाम तलाशी के दौरान ही जाकिर हुसैन के घर के बाहर सेप्टिक टैंक में दोनों बच्चियों के शव उतराते दिखाई पड़े। ग्रामीणों ने दोनों के शव बाहर निकाले। सूचना पर इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह ने घटना की जानकारी ली।

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दो दिन पहले ही खोला गया था सेप्टिक टैंक

गुलिस्तां के पिता जाकिर हुसैन ने करीब दो वर्ष पूर्व शौचालय का टैंक बनवाया था और उसे ढंक दिया था। दो दिन पूर्व ही जाकिर ने शौचालय को चालू करने के लिए उसे खोल दिया था। उसकी सफाई करने के बाद इसे शुरू कराया जाना था। लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया।

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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