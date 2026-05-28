खेत पर गई नाबालिग लड़की से गैंगरेप-जान से मारने की धमकी, झाड़ियों में बेहोश मिली
यूपी के मैनपुरी में थाना किशनी क्षेत्र के कुसमरा पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में खेत पर गई एक 14 वर्षीय किशोरी को बंधक बना गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कथित रूप से सामूहिक रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।
यूपी के मैनपुरी में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। लड़की को झाड़ियों में फेंककर आरोपी फरार हो गए। थाना किशनी क्षेत्र के कुसमरा पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में खेत पर गई एक 14 वर्षीय किशोरी को बंधक बना गांव के ही एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कथित रूप से सामूहिक रेप किया और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता को बेहोशी की हालत में खेत से बरामद किया गया है। लड़की के मिलने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कुसमरा चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी खेत पर गई थी। आरोप है कि तभी गांव का ही युवक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। सभी आरोपियों ने किशोरी का मुंह दबाकर उसे जबरन खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई। काफी देर तक किशोरी के घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।
बताया जा रहा है कि शाम करीब 5 बजे पीड़िता खेत के पास झाड़ियों में लहूलुहान और बेहोश मिली। लड़की को परिजन घर ले गए। होश में आने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और आरोपियों के बारे में बताया। पीड़िता ने बताया कि दबंग आरोपियों ने शिकायत करने पर घटना का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी है। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
सीओ भोगांव, आरके द्विवेदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी फरार है। पुलिस की एक टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग लड़की का मेडिकल करवाया गया है। साथ ही उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। वहीं, आरोपियों की पहचान लड़की ने अपनी तहरीर में बताई है। आरोपी उसी गांव के हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम दबिश कर रही है। जल्द सभी आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें