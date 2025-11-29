बकरी चराने गए नाबालिग की बेरहमी से हत्या, कुल्हाड़ी से गर्दन पर कई वार कर काटी

संक्षेप: यूपी के मैनपुरी में दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम जरामई में बकरी चराने गए किशोर की गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के समय भाई भी पास के खेत में था। वारदात के पीछे रंजिश की आशंका है। हालांकि घरवालों ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है।

यूपी के मैनपुरी में दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम जरामई में बकरी चराने गए किशोर की गर्दन काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के समय भाई भी पास के खेत में था। वारदात के पीछे रंजिश की आशंका है। हालांकि घरवालों ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। ग्राम जरामई निवासी 16 वर्षीय शिवा पुत्र स्वर्गीय हुकुम सिंह भाई के साथ शुक्रवार को बकरी चराने खेतों पर गया था। जहां कुछ लोगों ने घात लगाकर उसके ऊपर हमला कर दिया।

कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार किए गए। इससे किशोर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ दूर मौजूद भाई की सूचना पर ग्रामीण और घरवाले कुछ देर में पहुंच गए। सूचना पर एसपी गणेश प्रसाद साहा दन्नाहार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी जुटाई और परिजनों से बात की। एसपी ने दन्नाहार पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए।

मां बोली, शिवा से रंजिश मानते थे कुछ ग्रामवासी पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक की मां बबली ने बताया कि घटना के समय वह मैनपुरी दीवानी कोर्ट में तारीख पर गई थी। उसने बताया कि 18 जनवरी को गांव में ही लवकुश पुत्र मुकुट की हत्या हो गई थी। इस घटना में उसके बेटे शिवा से कुछ ग्रामवासी रंजिश मानने लगे थे। वो उसके पुत्र को घटना का प्रत्यक्षदर्शी मान रहे थे और कह रहे थे कि यदि उसने किसी को लवकुश की हत्या के बारे में बताया तो उसे भी मार देंगे। इसी के चलते आरोपी ग्रामवासियों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या की है।