विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या कर ससुरालीजन फरार, फांसी पर लटका गए शव

यूपी के मैनपुरी में दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम नगला मही में शराब पीने का विरोध करने पर विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी पर लटका दिया गया।

Sun, 23 Nov 2025 09:56 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी में दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम नगला मही में शराब पीने का विरोध करने पर विवाहिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी पर लटका दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ससुरालीजन घर छोड़कर भाग निकले। सूचना पाकर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को घटना से अवगत कराया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

पति सहित ससुरालीजनों के खिलाफ घटना की तहरीर पिता की ओर से दी गई है। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम नगला मही निवासी 25 वर्षीय शिवानी का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। मृतका के पिता जर्मन सिंह निवासी ग्वालटोली ने बताया कि चार साल पहले उसकी पुत्री शिवानी की शादी नगला मही निवासी बीटू यादव के साथ हुई थी। बीटू शराब पीने का आदी है। उसकी पुत्री इसका विरोध करती थी।

पुत्री को भरण पोषण के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा था। जिसके चलते उसकी तीन वर्षीय बेटी को वे ननिहाल में ले आए थे। घटना के समय उसकी पुत्री के पास उसका छह माह का बेटा था। शुक्रवार की शाम शिवानी की मां दुर्गा से फोन पर बात हुई तो उसने जानकारी दी कि उसके पति उसे शराब पीकर पीट रहे हैं। इसके बाद फोन कट गया। सुबह उसकी मौत होने की जानकारी दी गई।

पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश

पिता ने आरोप लगाया कि पति और ससुरालीजनों ने उसे पीट-पीटकर मार दिया और शव फांसी पर लटका दिया। सूचना पाकर दन्नाहार पुलिस मौके पर पहुंची। शनिवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा, इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका के ससुराल पक्ष के लोग घर से भाग निकले हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

