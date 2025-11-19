Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP mainpuri Man murdered hit in head with brick over tying animals in fields
जानवर बांधने को लेकर दो पक्षों में भड़का विवाद, युवक के सिर में ईंट मारकर हत्या

जानवर बांधने को लेकर दो पक्षों में भड़का विवाद, युवक के सिर में ईंट मारकर हत्या

संक्षेप: यूपी में मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नाका में बुधवार की सुबह विवाद में युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। सुबह होते ही जानवर बांधने को लेकर पहले से चल रहे विवाद में फिर से विवाद होने लगा। इसी दौरान युवक के सिर पर ईंट मार दी।

Wed, 19 Nov 2025 10:07 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मैनपुरी
share Share
Follow Us on

यूपी में मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नाका में बुधवार की सुबह विवाद में युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। सुबह होते ही जानवर बांधने को लेकर पहले से चल रहे विवाद में फिर से विवाद होने लगा। इसी दौरान युवक के सिर पर ईंट मार दी। जिससे वह वहीं गिर पड़ा। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार जनपद एटा के ग्राम दलेलपुर निवासी 35 वर्षीय रंजीत लोधी पुत्र रामदुलारे भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नाका निवासी अपने नाना भोजराज के यहां परिवार सहित रहता था। नाना ने उसे दो बीघा जमीन दी थी। वह इसी जमीन के सहारे अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जानवर बांधने को लेकर नाना के परिवार के ही युवक से विवाद चल रहा था।

ये भी पढ़ें:हाईवे पर रेलिंग तोड़ रामगंगा में गिरा डीसीएम, रात के अंधेरे में चला बचाव कार्य

पुराना विवाद एक बार फिर बुधवार को भी सुबह शुरू हो गया। विवाद के दौरान दोनों के बीच हाथापाई हो गई और एक ने दूसरे के सिर में ईंट से हमला बोल दिया। जिससे रंजीत मौके पर ही बेहोश हो गया। परिजनों से आनन फानन में जिला अस्पताल ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही रंजीत की मौत हो गई।

तहरीर मिलने पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा

रंजीत की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के दो बच्चे हैं, घटना से पत्नी और बच्चों व अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उधर घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। होगा थाना प्रभारी प्रदीप पांडेय का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Mainpuri News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |