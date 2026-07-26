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फावड़े से पत्नी की गर्दन-सिर पर वार कर हत्या, मर्डर कर घर के बाहर आराम से सोया पति

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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मैनपुरी में एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर घर के बाहर चबूतरे पर सो गया। मामला करहल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर से जुड़ा है। सूचना पाकर मायके पक्ष के लोगों ने पहुंचकर पति की पिटाई कर दी। उसे पुलिस ने भीड़ के चंगुल से बचाया।

UP Murder accused Arrested
हत्या आरोपी संजेश कुमार को ले जाती करहल पुलिस

यूपी के मैनपुरी में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि करहल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर में पत्नी की हत्या करके पति घर के बाहर चबूतरे पर सो गया। आरोपी पति ने फावड़े से पत्नी की गर्दन और सिर पर वार किए जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और पति को तख्त पर सोते समय पकड़ लिया और पुलिस की मौजूदगी में जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मुश्किल से उसकी जान बचाई और उसे थाने ले गई। घटना से इलाके में सनसनी है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना रविवार सुबह की है। थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर निवासी संजेश यादव पुत्र सोबरन सिंह यादव बीएसएफ की 53वीं बटालियन में कार्यरत है और जम्मू में तैनात है। एक सप्ताह पहले वह छुट्टी पर घर आया था। शनिवार की रात उसका अपनी पत्नी 30 वर्षीय नीतू से विवाद हो गया। विवाद के दौरान उसने फावड़े से अपनी पत्नी की गर्दन और सिर पर कई वार किए। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि आरोपी पति शराब के नशे में भी था। घटना के बाद वह घर के बाहर चबूतरे पर पड़े तख्त पर आकर सो गया।

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पड़ोसियों और अन्य को सुबह घटना की जानकारी हुई तो सनसनी फैल गई। मृतक महिला के परिवार को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने आरोपी पति को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने भीड़ के चंगुल से उसे बचाया और थाने ले गई। अवैध संबंधों के शक में हत्या किए जाने की बात सामने आयी है। थाना प्रभारी प्रदीप पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं, पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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मैनपुरी एसपी, गणेश प्रसाद साहा ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घटना की खबर मिलते ही करहल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हत्यारोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर मामला दर्ज होगा।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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