पत्नी ने पति को जमकर पीटा, जान से मारने की धमकी देकर बीवी और ससुराल वाले फरार
मैनपुरी में एक पत्नी ने अपने पति को जमकर पीटा। पत्नी का साथ उसके मायके वालों ने दिया। इसके बाद पति को बचाने कुछ लोग आए तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पति ने जान का डर दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
मैनपुरी, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी के मैनपुरी में एक पत्नी ने पति की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद पत्नी और उसके मायके वाले युवक को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ससुराल में पत्नी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। शोरगुल होने पर आसपास के लोग जमा हुए तो आरोपी भाग निकले। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पत्नी, ससुर और साले के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मगर वे भाग निकले हैं।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुलंदर की बगिया निवासी सरनाम सिंह पुत्र रामसेवक ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसके छोटे पुत्र तेजेंद्र प्रकाश का ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है। पुत्र के ससुर सोबरन सिंह, साला संदीप कुमार तथा पत्नी पूजा सभी निवासीगण विधि का पुरवा थाना तालग्राम कन्नौज उसके घर में घुस आए और उसके पुत्र के साथ जमकर मारपीट की। शोरगुल होने पर आसपास के लोग जमा हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। घटना की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मामले में आरोपियों को हिरासत में लेने गई पुलिस तो पता चला कि आरोपी भाग निकले हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले में आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार मामला पारिवारिक कलेश का है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब आरोपियों ने पीड़ित को घर में घुसकर मारा और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित का कहना है कि उसे अपनी जान का खतरा है। साथ ही उसे परिवार की सुरक्षा का भी खतरा है। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने पीड़ित को आश्वासन दिया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें