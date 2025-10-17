Hindustan Hindi News
नाबालिग को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गंदा काम, लव जिहाद के आरोपी को 20 साल की कैद

संक्षेप: यूपी के मैनपुरी में किशोरी को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी ठहराया और उसे बीस वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

Fri, 17 Oct 2025 07:59 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी में किशोरी को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने दोषी ठहराया और उसे बीस वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। न्यायाधीश ने महज 15 महीने में ही इस मामले की सुनवाई पूरी की।

13 अप्रैल 2024 को जनपद के करहल क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि गांव के निकट ही स्थित एक नदी में बांध लगाने का काम करने वाले राजकुमार निवासी सहजन कासगंज का यहां आना-जाना था। 13 अप्रैल 2024 को उसकी बड़ी पुत्री छोटी बहन के साथ पूजा करने गई थी। जहां राजकुमार एक कार में आया और उसकी 15 वर्षीय बड़ी पुत्री को ले गया।

पिता की ओर से दी गई इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और किशोरी को बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बरामद किशोरी ने बयान दिए कि शहंशाह उसे बाइक से कासगंज ले गया। यहां से उसे एक होटल में ले ठहराया और उसके साथ नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गलत काम किया गया। यहां से उसे मथुरा और मथुरा से नोएडा ले जाया गया। आरोपी फिर उसे कासगंज ले आया।

पुलिस विवेचना में दोषी के मुस्लिम होने का पता चला

इस मामले की विवेचना की गई तो पता चला कि आरोपी का नाम राजकुमार नहीं है। बल्कि उसका नाम शहंशाह खान पुत्र निजामुद्दीन निवासी सहजन कोतवाली कासगंज है। आरोपी ने अपना नाम राजकुमार रख लिया था और राजकुमार नाम बता कर ही वह नदी का काम करने गया था। जांच पूरी करने के बाद करहल पुलिस ने शहंशाह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

पीड़िता को मिलेगा 20 हजार का जुर्माना

गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और गुरुवार को दोषी पाए गए शहंशाह को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। बीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश न्यायाधीश द्वारा दिए गए हैं। इस मामले की पैरवी एडीजीसी विश्वजीत सिंह राठौर द्वारा की गई।