घायल बंदर स्कूल में गिरा तो सैंकड़ों बंदरों ने स्कूल को घेरा, बच्चों पर हुए हमलावर

संक्षेप: यूपी के मैनपुरी में बंदरों की दहशत से परेशान कस्बे के लोगों के सामने एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बंदर घायल होकर परिषदीय स्कूल के अंदर गिर पड़ा तो सैकड़ों बंदरों ने परिषदीय स्कूल को घेर लिया और वे स्कूल पहुंचे बच्चों पर हमलावर हो गए।

यूपी के मैनपुरी में बंदरों की दहशत से परेशान कस्बे के लोगों के सामने एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बंदर घायल होकर परिषदीय स्कूल के अंदर गिर पड़ा तो सैकड़ों बंदरों ने परिषदीय स्कूल को घेर लिया और वे स्कूल पहुंचे बच्चों पर हमलावर हो गए। चीखते चिल्लाते बच्चे कमरों के अंदर घुस गए और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। उस समय तक स्कूल में टीचर नहीं आए थे। कुछ देर बाद टीचर आए और बंदरों को लोगों की मदद से भगाया।

बंदर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। शनिवार की सुबह कस्बा के सब्जी मंडी परिसर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में सुबह नौ बजे बच्चे पहुंच गए। बच्चे अंदर कमरों और बरामदे में थे और बाहर खुली जगह में खड़े थे। तभी एक बंदर वहां घायल होकर पहुंच गया। उसके पीछे-पीछे दर्जनों बंदर आ गए और उन्होंने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। बंदर बच्चों की तरफ दौड़े तो बच्चों में चीख पुकार मच गई और वे स्कूल के कमरों के अंदर जाकर कैद हो गए।