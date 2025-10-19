घायल बंदर स्कूल में गिरा तो सैंकड़ों बंदरों ने स्कूल को घेरा, बच्चों पर हुए हमलावर
संक्षेप: यूपी के मैनपुरी में बंदरों की दहशत से परेशान कस्बे के लोगों के सामने एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बंदर घायल होकर परिषदीय स्कूल के अंदर गिर पड़ा तो सैकड़ों बंदरों ने परिषदीय स्कूल को घेर लिया और वे स्कूल पहुंचे बच्चों पर हमलावर हो गए।
यूपी के मैनपुरी में बंदरों की दहशत से परेशान कस्बे के लोगों के सामने एक बड़ा हादसा होने से टल गया। एक बंदर घायल होकर परिषदीय स्कूल के अंदर गिर पड़ा तो सैकड़ों बंदरों ने परिषदीय स्कूल को घेर लिया और वे स्कूल पहुंचे बच्चों पर हमलावर हो गए। चीखते चिल्लाते बच्चे कमरों के अंदर घुस गए और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। उस समय तक स्कूल में टीचर नहीं आए थे। कुछ देर बाद टीचर आए और बंदरों को लोगों की मदद से भगाया।
बंदर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। शनिवार की सुबह कस्बा के सब्जी मंडी परिसर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में सुबह नौ बजे बच्चे पहुंच गए। बच्चे अंदर कमरों और बरामदे में थे और बाहर खुली जगह में खड़े थे। तभी एक बंदर वहां घायल होकर पहुंच गया। उसके पीछे-पीछे दर्जनों बंदर आ गए और उन्होंने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया। बंदर बच्चों की तरफ दौड़े तो बच्चों में चीख पुकार मच गई और वे स्कूल के कमरों के अंदर जाकर कैद हो गए।
कुछ देर बाद परिषदीय स्कूल में तैनात शिक्षक अवधेश कुमार स्कूल पहुंचे और आसपास के लोगों की मदद से बंदरों को भगाया। स्कूल के आसपास मंडी परिसर में बंदरों की दिन रात दहशत रहती है, बंदरों का यहीं डेरा भी है। पास में ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी है। यहां भी शिक्षकों और बच्चों को बंदों से खतरा रहता है। कई बार ये बंदर हमला भी कर चुके हैं। कस्बे के लोगों ने डीएम और बीएसए से इस समस्या का समाधान कराने की मांग की है।