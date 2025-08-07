फांसी पर लटकी मिली युवती, रेप के बाद हत्या, परेशान कर रहा था गांव का एक युवक

यूपी के मैनपुरी में थाना क्षेत्र के ग्राम अहिमलपुर में 24 वर्षीय युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के समय युवती के परिवारीजन घर पर नहीं थे। जानकारी पाकर परिजन घर पहुंचे। गांव के ही एक युवक पर युवती को परेशान करने और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगाया।

यूपी के मैनपुरी में थाना क्षेत्र के ग्राम अहिमलपुर में 24 वर्षीय युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के समय युवती के परिवारीजन घर पर नहीं थे। जानकारी पाकर परिजन घर पहुंचे तो शव देखते ही चीख पुकार मच गई। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर युवती को परेशान करने और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। सुबह आठ बजे शव उतारा गया और छह घंटे शव नहीं उठने दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया तब परिजनों ने शव पुलिस के हवाले किया। वीडियोग्राफी और चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई पुलिस कर रही है।

घटना बुधवार सुबह की है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 24 वर्षीय एक युवती अपने घर पर थी। उसकी मां बेटी की ससुराल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने कन्नौज गई थी। रात में किसी समय गांव का ही एक युवक घर में घुस आया और युवती से छेड़खानी करने लगा। आवाज सुनकर उसका चचेरा भाई छत के रास्ते से नीचे पहुंचा और आरोपी को पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हुई।

शोर होने पर आरोपी के परिजन भी वहां पहुंच गए और उसे छुड़ाकर ले गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची और उस समय मामला शांत करा दिया। सूचना पाकर युवती की मां घर पहुंची तो उसने पीड़िता से मामले की जानकारी ली। मां ने अपने पुत्रों को घटना से अवगत कराया और घर के काम में लग गई। इसी दौरान पीड़िता ने दुपट्टे से फांसी लगा ली। जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा परिजनों ने बताया।