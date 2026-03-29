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डीजे पर डांस के बाद फंदे से लटके मिले देवर-भाभी, गांव और परिवार में कोई बोलने को तैयार नहीं

Mar 29, 2026 09:08 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मैनपुरी
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यूपी के मैनपुरी में एलाऊ के ग्राम बखतपुर से चार सौ मीटर दूर देवर और भाभी के शव जामुन के पेड़ पर एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले। घटना से कुछ घंटे पहले ही दोनों ने परिवार के अन्य लोगों के साथ डीजे पर डांस किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डीजे पर डांस के बाद फंदे से लटके मिले देवर-भाभी, गांव और परिवार में कोई बोलने को तैयार नहीं

यूपी के मैनपुरी में एलाऊ के ग्राम बखतपुर से चार सौ मीटर दूर देवर और भाभी के शव जामुन के पेड़ पर एक ही साड़ी के फंदे से लटके मिले। घटना से कुछ घंटे पहले ही दोनों ने परिवार के अन्य लोगों के साथ डीजे पर डांस किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि परिवार और गांव वाले इस मामले में किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस को मौत के कारणों की जानकारी नहीं हो पाई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम बखतपुर निवासी पुष्पेंद्र कश्यप राजस्थान में सीमेंट की ईंट बनाने का काम करता है। पत्नी सरोजिनी (34) दो बच्चों के साथ गांव में रहती है। सरोजिनी के पास ही उसका 18 वर्षीय देवर अखिलेश भी रहता है। शुक्रवार को दोनों परिजनों के साथ देवी मंदिर पर नेजा चढ़ाने गए थे। रात 8 बजे घर वापस आ गए। डीजे लगा था, रात 11 बजे तक दोनों अन्य लोगों के साथ डांस करते रहे। इसके बाद शनिवार तड़के करीब 3 बजे गांव से दूर दोनों के शव जामुन के पेड़ पर लटके मिले।

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डीजे पर डांस करते हुए देवर-भाभी का वीडियो वायरल

घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें दोनों देवर-भाभी एक साथ डीजे पर डांस कर रहे हैं। लोग दबी जुबान कह रहे हैं कि आखिर डीजे पर डांस के बाद ऐसा क्या हो गया, जिससे दोनों ने जाकर फांसी लगा ली। कुछ लोग हत्या की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन पुलिस आत्महत्या की बात मानकर चल रही है।

फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सर्विलांस सेल के साथ पुलिस पहुंची

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मामले की सूचना पाकर थाना प्रभारी अवनीश कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिली तो सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सर्विलांस सेल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस जांच में जुट गई है।

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कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं

टीमों ने घटनास्थल की जांच की और शवों को पेड़ से उतारकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ग्रामीण और परिवार के लोग इस घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। दबी जुबान से प्रेम संबंध की बात सामने आयी है लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। सीओ सिटी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटना की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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