रिश्ते के चाचा ने किया सात साल की बच्ची से रेप, नहाते हुए दादी को बताया अपना दर्द

यूपी के मैनपुरी में बेवर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद घबराई हुई बालिका ने अपनी दादी को मामले की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। रिश्ते के चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया और पुलिस को तहरीर दी गई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मैनपुरीFri, 15 Aug 2025 08:57 AM
यूपी के मैनपुरी में बेवर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद घबराई हुई बालिका ने अपनी दादी को मामले की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। रिश्ते के चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया और पुलिस को तहरीर दी गई। बच्ची और परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि ग्रामवासी अनुज यादव पुत्र अवधेश यादव का उसके घर आना जाना है। बुधवार की सुबह बालिका की दादी उसे स्नान करा रही थी। इस दौरान बालिका ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। रिश्ते के चाचा पर बालिका से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया। घटना की शिकायत लेकर पीड़िता के साथ पिता थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी।

थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि घटना की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्ची का मेडिकल करवाया गया है। बच्ची का बयान दर्ज कर लिया है और पिता की तहरीर के बाद मामले में जांच शुरू करके आरोपी की तलाश की जा रही है। मामले में जल्द आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कक्षा दो की छात्रा है बालिका

बालिका कक्षा दो की छात्रा है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करा रही है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है।

