शादी करके आईं सहेलियों का गांव-परिवार में धूमधाम से स्वागत, हुई मुंह दिखाई; अब उठाएंगे ये कदम

दो सहेलियों में आपस में प्यार हो गया तो एक लकड़ी ने लिंग परिवर्तन कराने का निर्णय लेकर प्रेमिका से शादी रचा ली। दोनों के परिजनों को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया और रस्में भी निभाईं।

Dec 26, 2025 10:47 am IST, महोबा
यूपी में महोबा जनपद के चरखारी कस्बे में दो सहेलियों ने अनूठे प्यार की एक मिसाल पेश की है। उनकी लव स्टोरी केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहानी कुछ ऐसी है कि दो सहेलियों में आपस में प्यार हो गया तो एक लकड़ी ने लिंग परिवर्तन कराने का निर्णय लेकर प्रेमिका से शादी रचा ली। दोनों के परिजनों को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। शादी के बाद दोनों के घर आने पर परिजनों ने जोरदार स्वागत किया और मुंह दिखाई की रस्म भी निभाई गई।

कहते है कि जब प्यार सच्चा होता है तो वह हर परंपरा को पार कर जाता है। ऐसा ही एक मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार चरखारी निवासी 20 वर्षीय हेमा की मुलाकात चंदला मप्र निवासी पूजा से हुई। दोनों में बातों-बातों में दोस्ती पक्की हो गई और बाद में दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का निर्णय लिया। जिसके बाद हेमा ने तीन साल के प्रेम-प्रसंग को आयाम देते हुए छह अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरेज कर ली।

तीन साल तक दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए है। दोनों हेमा के घर पहुंचे तो परिजनों ने भी बच्चों का साथ दिया। हेमा ने बताया कि वह अपने इस निर्णय से बेहद खुश है। घर पहुंचा तो मुंह दिखाई की रस्म भी निभाई गई। यह अनोखी प्रेम कहानी नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

तीन साल से दोनों युवतियां संपर्क में थी

शादी के बंधन में बंधने वाली दोनों सहेलियां दिल्ली में 3 साल पहले पढ़ाई के दौरान मिली। इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ीं। स्नातक की पढ़ाई के बाद हेमा ने बीफार्मा कर मेडिकल स्टोर शुरू किया हैं। कहा कि दोंनो ने मिलकर शादी करके साथ रहने का निर्णय लिया है। नगर में समलैंगिक विवाह का पहला मामला होने के कारण लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हैं। कुछ लोग निर्णय को सही बता रहे हैं।

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज
