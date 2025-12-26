शादी करके आईं सहेलियों का गांव-परिवार में धूमधाम से स्वागत, हुई मुंह दिखाई; अब उठाएंगे ये कदम

संक्षेप: दो सहेलियों में आपस में प्यार हो गया तो एक लकड़ी ने लिंग परिवर्तन कराने का निर्णय लेकर प्रेमिका से शादी रचा ली। दोनों के परिजनों को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया और रस्में भी निभाईं।

यूपी में महोबा जनपद के चरखारी कस्बे में दो सहेलियों ने अनूठे प्यार की एक मिसाल पेश की है। उनकी लव स्टोरी केवल बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहानी कुछ ऐसी है कि दो सहेलियों में आपस में प्यार हो गया तो एक लकड़ी ने लिंग परिवर्तन कराने का निर्णय लेकर प्रेमिका से शादी रचा ली। दोनों के परिजनों को भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। शादी के बाद दोनों के घर आने पर परिजनों ने जोरदार स्वागत किया और मुंह दिखाई की रस्म भी निभाई गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कहते है कि जब प्यार सच्चा होता है तो वह हर परंपरा को पार कर जाता है। ऐसा ही एक मामला नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार चरखारी निवासी 20 वर्षीय हेमा की मुलाकात चंदला मप्र निवासी पूजा से हुई। दोनों में बातों-बातों में दोस्ती पक्की हो गई और बाद में दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का निर्णय लिया। जिसके बाद हेमा ने तीन साल के प्रेम-प्रसंग को आयाम देते हुए छह अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरेज कर ली।

तीन साल तक दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए है। दोनों हेमा के घर पहुंचे तो परिजनों ने भी बच्चों का साथ दिया। हेमा ने बताया कि वह अपने इस निर्णय से बेहद खुश है। घर पहुंचा तो मुंह दिखाई की रस्म भी निभाई गई। यह अनोखी प्रेम कहानी नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है।