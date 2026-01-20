Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Mahoba son killed who performing the thirteenth day rituals for his father death
पिता की तेरहवीं कर रहे बेटे को चाकू से गोदकर मार डाला, बचाने आए भाई-चाचा पर भी हमला

पिता की तेरहवीं कर रहे बेटे को चाकू से गोदकर मार डाला, बचाने आए भाई-चाचा पर भी हमला

संक्षेप:

यूपी के महोबा में पिता की तेरहवीं कर रहे बेटे को चाकू से दबंगों ने मार डाला।उसे बचाने आए भाई और चाचा समेत चार लोगों पर भी हमला कर घायल कर दिया। लेवा गांव में इस सनसनीखेज वारदात से लोग सहमे हैं।

Jan 20, 2026 07:14 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के महोबा में पिता की तेरहवीं कर रहे बेटे को दबंगों ने चाकू से गोद कर मार डाला। उसे बचाने आए भाई और चाचा समेत चार लोगों पर भी हमला कर घायल कर दिया। लेवा गांव में इस सनसनीखेज वारदात से लोग सहमे हैं। चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से चचेरे भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दो नामजद सहित छह अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक अजनर थाना क्षेत्र के लेवा गांव निवासी रामकृपाल खंगार की 14 दिन पूर्व बीमारी के चलते मौत हो गई थी। सोमवार को उनके घर पर त्रयोदशी कार्यक्रम चल रहा था। इसके दौरान बाइक सवार दबंग बार-बार घर के बाहर से गुजरते हुए छींटाकशी कर रहे थे। रामकृपाल के 18 वर्षीय पुत्र विकास ने दो-तीन बार दबंगों को समझाने की कोशिश की। इस पर वे गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने चाकू से हमला कर दिया।

विकास के पेट में चाकू के कई वार कर दिए। वह चीख कर गिर पड़ा। उसे बचाने आए उसके भाई 22 वर्षीय आकाश, चाचा सुरजन सिंह, चचेरे भाई अनिल, प्रदीप उर्फ बाबू को भी दबंगों ने चाकू से घायल कर दिया। दबंग शिकायत करने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देते हुए भाग निकले। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां विकास को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर अनिल को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वारदात से गांव में सनसनी है।

थाना प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि अजय और उसके साथी कनेरा चरखारी निवासी साहब सिंह समेत छह अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है। सीओ रविकांत गोंड ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। दबिश दी जा रही है।

