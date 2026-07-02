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वर्षों से सब लूट रहे.. अब ताली नहीं तलवार चलाएंगे- पूर्व सांसद के कई पोस्ट वायरल

Srishti Kunj संवाददाता, महोबा
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पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से सब लूट रहे.. अब ताली नहीं तलवार चलाएंगे। 

वर्षों से सब लूट रहे.. अब ताली नहीं तलवार चलाएंगे- पूर्व सांसद के कई पोस्ट वायरल

यूपी के महोबा में विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की एक के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक पोस्ट में पूर्व सांसद ने लिखा- बुंदेलखंड को वर्षों से सब लूट रहे हैं। अब हम ताली नहीं बजाएंगे, तलवार चलाएंगे। हालांकि आपका अपना अखबार वायरल हो रहीं इन पोस्टों की पुष्टि नहीं करता है। पूर्व सांसद के बयानों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत इन दिनों सुर्खियों में हैं। वह सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट डालकर बुंदेलखंड में हो रहे खनन और वृक्षों के कटान पर आक्रोश जता रहे हैं। गंगाचरण ने एक पोस्ट में लिखा कि बुंदेलखंड के लोग हिजड़े नहीं हैं, जो कोई भी आए और बुंदेलखंड को लूटकर चला जाए। हम लुटेरों के लिए ताली बजाएं और गजरा पहनाएं। अब जंग होगी सिर्फ बुंदेलखंड के लिए। पूर्व सांसद के एक के बाद एक बयान से सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है।

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जल जीवन मिशन में 1100 करोड़ खर्च फिर भी पानी नहीं

एक अन्य पोस्ट में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने लिखा कि चुनाव लड़ने वाले सभी दलों के प्रत्याशी वॉल राइटिंग, होर्डिंग्स लगाकर पैसा बर्बाद न करें। जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करें जैसे बृजभूषण राजपूत कर रहे हैं। इस बाबत मीडिया से बातचीत में गंगाचरण राजपूत ने कहा कि 40 साल से पृथक राज्य की मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। बेटा दस साल से विधायक होने के बाद भी संघर्ष कर रहा है। जल जीवन मिशन में 1100 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी नहीं मिला। पृथक राज्य से ही बुंदेलखंड के विकास का रास्ता खुलेगा।

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पूर्व की सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटखंड बना दिया। भाजपा के एजेंडे में होने के बाद भी पृथक राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। उप्र और मप्र बड़े राज्य हैं। सीएम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पीएम ने 2014 में पृथक राज्य बनाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया। लोकसभा सीटों में कमी संकेत हैं कि बुंदेलखंड की जनता नाराज है। पृथक राज्य से बुंदेलखंड की खुशहाली आएगी।

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लात मारकर निकालेंगें तब छोड़ूंगा भाजपाइससे पहले गंगाचरण राजपूत की फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं शपथ लेता हूं….भाजपा नहीं छोडूंगा। जब तक आप लात मारकर नहीं निकालेंगे, लेकिन बुंदेलखंड की जनता के लिए अब बोलूंगा और मरते दम तक बोलता रहूंगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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