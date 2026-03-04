Hindustan Hindi News
भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत की डिमांड, ग्राम प्रधानों ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत

Mar 04, 2026 06:50 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के महोबा में ग्राम प्रधानों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधानों ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है।

Mahoba News: उत्तर प्रदेश महोबा में ग्राम विकास अधिकारी पर आडिट के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधानों ने सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराते हुए जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत की मांग की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधानों के रिश्वत मांगने के आरोपों पर ग्राम विकास अधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले ग्राम विकास अधिकारी ने इन आरोपा बेबुनियाद बताया है। ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि ग्राम प्रधानों की मनमानी बात नहीं मानने पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

चरखारी विकास खंड की ग्राम पंचायत अकठौहां के प्रधान काशी प्रसाद श्रीवास ने ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा पंचायत के द्वारा कराए गए कार्यों के भुगतान के नाम पर कमीशन की मांग की जा रही है। कमीशन न देने पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। कहा कि पूर्व में आरोपित ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो चुका है। वीडिया वायरल होने के बाद निलंबन की कार्रवाई हुई थी। बाद में ग्राम विकास अधिकारी को बहाल किया गया जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहा है।

ग्राम प्रधानों की बात न मानने पर मनमाने तरीके के आरोप लगाए जा रहे: वीडीओ

ग्राम प्रधान का आरोप है कि आडिट के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी 95 हजार रुपये वसूल चुका है। अब डेढ़ लाख की मांग की जा रही है। उधर, बम्हौरी बेलदारन की महिला प्रधान के पति रामसिंह पाल ने भी ग्राम विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान के पति ने चरवाहों के भुगतान, हैंडपंप मरंमत आदि के कार्य के भुगतान में कमीशन मांगनें के आरोप लगाया है। प्रधान पति ने वीडीओ के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की मांग उठाई है। पूरे मामले में आरोपित ग्राम विकास अधिकारी सादाब खान का कहना है कि उनके ऊपर ग्राम प्रधानों के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। ग्राम प्रधान मनमाने तरीके से भुगतान कराने का दबाव बना रहे हैं। ग्राम प्रधानों की बात न मानने पर मनमाने तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। वह जुलाई महीने से गांव में है पूर्व के भुगतान का मनमाने तरीके से भुगतान नहीं होने पर पूरा षड्यंत रचा जा रहा है। जांच में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Gram Pradhan अन्य..
