भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत की डिमांड, ग्राम प्रधानों ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत

यूपी के महोबा में ग्राम प्रधानों ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधानों ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है।

Mahoba News: उत्तर प्रदेश महोबा में ग्राम विकास अधिकारी पर आडिट के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधानों ने सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराते हुए जांच करा कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्राम प्रधानों का आरोप है कि भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत की मांग की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधानों के रिश्वत मांगने के आरोपों पर ग्राम विकास अधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले ग्राम विकास अधिकारी ने इन आरोपा बेबुनियाद बताया है। ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि ग्राम प्रधानों की मनमानी बात नहीं मानने पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं।

चरखारी विकास खंड की ग्राम पंचायत अकठौहां के प्रधान काशी प्रसाद श्रीवास ने ग्राम विकास अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सीएम पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा पंचायत के द्वारा कराए गए कार्यों के भुगतान के नाम पर कमीशन की मांग की जा रही है। कमीशन न देने पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। कहा कि पूर्व में आरोपित ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो चुका है। वीडिया वायरल होने के बाद निलंबन की कार्रवाई हुई थी। बाद में ग्राम विकास अधिकारी को बहाल किया गया जिसके बाद ग्राम विकास अधिकारी खुलेआम रिश्वत की मांग कर रहा है।