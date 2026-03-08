पत्नी के बारे में दीवार पर लिख SSB जवान के पति ने बच्चों को फंदे पर लटकाया, खुद की आत्महत्या

यूपी के महराजगंज में दोमुहान घाट में तैनात एसएसबी महिला जवान के पति ने रविवार को अपने दो बच्चों को मारने के बाद खुद कमरे में लगे पंखे से फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। इस घटना के बाद सनसनी मच गई। पुलिस व एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंच गये।

यूपी के महराजगंज में दोमुहान घाट में तैनात एसएसबी महिला जवान के पति ने रविवार को अपने दो बच्चों को मारने के बाद खुद कमरे में लगे पंखे से फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। इस घटना के बाद सनसनी मच गई। पुलिस व एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंच गये। महिला जवान के पति ने दीवार पर अपनी पत्नी के बारे में लिखकर किसी से बात करने का जिक्र किया है। मृतक गाजीपुर के सैतपुर का रहने वाला था। यह परिवार नौतनवा के गांधी नगर में किराए का मकान लेकर रहता था।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार 66वीं वाहिनी में तैनात महिला एसएसबी जवान एवं उसका पति अमरेश कुमार अपने दो बच्चों के साथ कस्बे के गांधीनगर मोहल्ले के एक किराए के मकान के पहले मंजिले पर रह रहे थे। रविवार की सुबह महिला जवान घर का कामकाज निपटाकर वह अपने ड्यूटी पर चली गई। कुछ ही देर बाद ऊपर से आवाज आने पर मकान के निचले हिस्से में रह रहे एक एसएसबी के जवान को कुछ अजीब लगा। वह ऊपर गया तो घटना की जानकारी हुई।

घटना की जानकारी अन्य अधिकारियों और पुलिस को भी दी गई। मामले की सूचना मिलते ही तत्काल एसएसबी के कमांडेंट, सीओ अंकुर कुमार गौतम, थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कमरे में लगे जंगले से महिला जवान की 4 वर्षीय बेटी कंचन का शव लटका हुआ दिख रहा था।

बताया जा रहा है कि महिला जवान के करीब 3 वर्ष के बेटे अमरेंद्र कुमार का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शव को देखने पर लग रहा था कि उसे भी जंगले से बांधा गया था और वह बाद में नीचे गिर गया होगा। जबकि महिला जवान का पति कमरे में लगे पंखे से लटका हुआ था। सूचना पर पहुंचे एसएसबी एवं पुलिस के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं।