पत्नी के बारे में दीवार पर लिख SSB जवान के पति ने बच्चों को फंदे पर लटकाया, खुद की आत्महत्या
यूपी के महराजगंज में दोमुहान घाट में तैनात एसएसबी महिला जवान के पति ने रविवार को अपने दो बच्चों को मारने के बाद खुद कमरे में लगे पंखे से फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। इस घटना के बाद सनसनी मच गई। पुलिस व एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंच गये।
यूपी के महराजगंज में दोमुहान घाट में तैनात एसएसबी महिला जवान के पति ने रविवार को अपने दो बच्चों को मारने के बाद खुद कमरे में लगे पंखे से फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। इस घटना के बाद सनसनी मच गई। पुलिस व एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंच गये। महिला जवान के पति ने दीवार पर अपनी पत्नी के बारे में लिखकर किसी से बात करने का जिक्र किया है। मृतक गाजीपुर के सैतपुर का रहने वाला था। यह परिवार नौतनवा के गांधी नगर में किराए का मकान लेकर रहता था।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार 66वीं वाहिनी में तैनात महिला एसएसबी जवान एवं उसका पति अमरेश कुमार अपने दो बच्चों के साथ कस्बे के गांधीनगर मोहल्ले के एक किराए के मकान के पहले मंजिले पर रह रहे थे। रविवार की सुबह महिला जवान घर का कामकाज निपटाकर वह अपने ड्यूटी पर चली गई। कुछ ही देर बाद ऊपर से आवाज आने पर मकान के निचले हिस्से में रह रहे एक एसएसबी के जवान को कुछ अजीब लगा। वह ऊपर गया तो घटना की जानकारी हुई।
घटना की जानकारी अन्य अधिकारियों और पुलिस को भी दी गई। मामले की सूचना मिलते ही तत्काल एसएसबी के कमांडेंट, सीओ अंकुर कुमार गौतम, थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान कमरे में लगे जंगले से महिला जवान की 4 वर्षीय बेटी कंचन का शव लटका हुआ दिख रहा था।
बताया जा रहा है कि महिला जवान के करीब 3 वर्ष के बेटे अमरेंद्र कुमार का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शव को देखने पर लग रहा था कि उसे भी जंगले से बांधा गया था और वह बाद में नीचे गिर गया होगा। जबकि महिला जवान का पति कमरे में लगे पंखे से लटका हुआ था। सूचना पर पहुंचे एसएसबी एवं पुलिस के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं।
सीओ नौतनवा अंकुर कुमार गौतम ने बताया कि एसएसबी महिला जवान के पति द्वारा दो मासूम बच्चों को मारने के बाद खुद फांसी लगा लिए जाने का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक की टीम साक्ष्य जमा कर रही है। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। महिला जवान से जुड़ी अन्य जानकारी निकाली जा रही है। साथ ही आस-पास रहने वाले अन्य परिवारों से महिला जवान और उनके परिवार के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें