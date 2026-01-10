नेपाल के रास्ते भारत में घुसी विदेशी महिला पकड़ी, नाम-पता और देश की जानकारी देने से इनकार

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Maharajganj Police caught Foreign Woman entering in India from Nepal denied information
संक्षेप:

Jan 10, 2026 08:07 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, महाराजगंज
यूपी के महाराजगंज में नेपाल से पगडंडी रास्ते के जरिए भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही एक विदेशी महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। महिला देश के किसी अन्य राज्य में जाने की तैयारी में थी। महिला किस देश की रहने वाली है, अभी इसकी पहचान नहीं हो पाई है। उसके पास पासपोर्ट-वीजा सहित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला है। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। महिला अपनी जानकारी नहीं दे रही है। किस देश से आई है इसकी जानकारी भी महिला ने नहीं दी है।

नौतनवा थाना क्षेत्र के नेपाल सीमा बैरिया बाजार के पास शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विदेशी महिला को हिरासत में ले लिया। महिला पगडंडी रास्ते भारत में प्रवेश कर कार के माध्यम से गोरखपुर जाने की फिराक में थी। महिला के पास पासपोर्ट और वीजा सहित कोई वैध दस्तावेज नहीं है। अधिकारी गिरफ्तार विदेशी महिला के चीन के होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

आईबी, इमीग्रेशन एवं खुफिया एजेंसियां उसके भारत में आने के मकसद की जांच-पड़ताल में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि वह किसी व्यक्ति के साथ नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद कार के से गोरखपुर जाने की तैयारी में थी। इसी दौरान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। घंटों पूछताछ के बाद भी महिला की सही जानकारी हासिल नहीं हुई है। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव का कहना है कि महिला भारतीय सीमा में अवैध तरीके से प्रवेश कर रही थी। टीमें जांच में लगी हैं।

