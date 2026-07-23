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डूबते बच्चों को बचाने नाले में कूदा युवक, दो मासूमों को निकाल लिया लेकिन खुद की जान चली गई

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, महराजगंज
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महाराजगंज में डूबते बच्चों को बचाने नाले में युवक कूद गया। युवक ने दो मासूमों को नाले से बाहर निकाल लिया लेकिन खुद की जान चली गई। निचलौल सीएचसी पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।

डूबते बच्चों को बचाने नाले में कूदा युवक, दो मासूमों को निकाल लिया लेकिन खुद की जान चली गई

यूपी के महाराजगंज में बरगदवा थाना क्षेत्र स्थित सीहाभार गांव के समीप गहरे नाले में डूब रहे दो बच्चों को बचाने के लिए एक युवक ने उसमें छलांग लगा दी। काफी मशक्कत के बाद उसने दोनों बच्चों को बचा लिया। हालांकि इस दौरान वह थककर चूर हो गया और खुद पानी से लबालब भरे गहरे नाले में समा गया। उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरा गांव रो पड़ा।

बरगदवा क्षेत्र स्थित सीहाभारगांव निवासी झगरू के पुत्र जगदीश गौतम (40) बुधवार को गांव के समीप हील स्थित घोला (ढेलहा) नाले की तरफ गए थे। वह नाले के समीप पहुंचे तो उन्होंने दो बच्चों को उसमें डूबते देखा। उन्हें बचाने के लिए जगदीश ने नाले में छलांग लगा दी। उन्होंने जान पर खेलकर दोनों बच्चों को किसी तरह नाले से बाहर निकाल दिया।

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इस दौरान वह थककर चूर हो गए। जगदीश का पैर दलदल में फंस गया और वह बाहर नहीं निकल सके। वह नाले में डूब गए। जगदीश के नाले में डूबने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। कुछ ग्रामीण गड्ढे में उतर गए और पानी छानने लगे। आधे घंटे तक नाले को छानने के बाद ग्रामीणों ने जगदीश को ढूंढ निकाला। हालांकि तब तक मौत हो चुकी थी।

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जगदीश की मौत पर मातम कई घरों में नहीं जले चूल्हे

बरगदवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिहाभार निवासी जगदीश (40) बुधवार को साहस का परिचय देते हुए दो बच्चों को तो जीवनदान दे दिया, लेकिन खुद की जान नहीं बचा सका। गांव के समीप घोला नाला की तरफ जा रहे जगदीश की नजर जब डूब रहे बच्चों पर पड़ी तो खुद को रोक नहीं पाया और छलांग लगा दी। कुछ देर में उसने दोनों बच्चों को किनारे कर दिया, लेकिन इस कोशिश में दलदली जमीन उसे निगलने लगी।

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बच्चों को बचाने वाले जगदीश का पैर दलदल में ऐसे फंसा कि वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिसके चलते डूब गया। इसकी सूचना पर पहुंचे गांव के लोगों ने नाला में भरे पानी में ढूंढकर किसी तरह उसे आधे घंटे में बाहर निकाला। आनन-फानन में उसे निचलौल सीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दो बच्चों की जिंदगी बचाने पर जहां ग्रामीण उसके साहस की सराहना कर रहे हैं, वहीं इस मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बहुत से घरों में चूल्हे नहीं जले।

डूब रहा था समर, बचाने के चक्कर में रितेश भी डूबने लगा

लोगों के अनुसार गांव निवासी सात साल का समर चौहान नाले में डूबने लगा। उसे डूबता देख रितेश चौहान उसे बचाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच दोनों पानी और दलदल में फंसकर डूबने लगे। इन दोनों को डूबता देख जयहिन्द उन्हें बचाने नाले में उतरा था।

कुर्बान कर दी जिंदगी

बरगदवा थाना क्षेत्र स्थित सीहाभार गांव के समीप गहरे नाले में डूब रहे दो बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले जगदीश गौतम की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना की सूचना पाकर बरगदवा थाना प्रभारी धनंजय राय मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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