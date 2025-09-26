UP Maharajganj Man Climbed on 33 thousand high tension electric Tower Threatened Suicide हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, जान देने की धमकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, जान देने की धमकी

यूपी के महराजगंज में एक युवक के कारण हड़कंप मच गया। युवक अचानक बिजली के टावर पर चढ़ गया और हंगामा कर दिया। उसे उतारने में पुलिस लगी रही लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, महाराजगंजFri, 26 Sep 2025 12:03 PM
हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, जान देने की धमकी

यूपी के महराजगंज में एक युवक के कारण हड़कंप मच गया। युवक अचानक बिजली के टावर पर चढ़ गया और हंगामा कर दिया। उसे उतारने में पुलिस लगी रही लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। बताया जा रहा है कि घुघली के बैरिया गांव में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अनजान युवक गांव के सिवान में स्थित 33 हजार हाईटेशन बिजली के टॉवर पर ऊपर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख नीचे गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान किसी ने युवक की पहचान की।

जानकारी के अनुसार यह युवक अपने रिश्तेदार के घर आया बताया जाता है। मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उसके पोल पर चढ़ने की साफ वजह नहीं पता चल सकी है। युवक पोल पर चढ़कर लगातार जान देने की धमकी देने लगा तो सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस युवक को नीचे उतारने की कोशिशों में लगी है।

बैरिया गांव में यह युवक अपनी रिश्तेदारी में आया है। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था। सुबह लोग अपनी दिनचर्या में जुटे थे। इसी बीच अचानक गांव के पश्चिम स्थित सिवान में लगे हाईवोल्टेज बिजली के पोल पर युवक चढ़ गया। वह जोर-जोर से चिल्लाकर जान देने की धमकी देने लगा।

मामला क्षेत्र में जंगल में आग की तरह फैल गया। मामले की जानकारी मिलते ही घुघली पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंच गई। युवक को पोल से उतारने का प्रयास करने लगी। परंतु युवक किसी की नहीं सुन रहा था। पुलिस युवक से बातचीत कर उसके खंभे पर चढ़ने के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी।

