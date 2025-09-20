UP Maharajganj Leopard Attack Compensation 5 thousand rupees Villagers Demanded 3 lakh तेंदुए के हमले में घायल किशोरी को पांच हजार की मदद, भड़के ग्रामीणों ने की 3 लाख की मांग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, महाराजगंजSat, 20 Sep 2025 07:22 AM
यूपी के महराजगंज में वनटांगिया गांव में मंगलवार की रात बिस्तर पर सो रही किशोरी को तेंदुआ 50 मीटर घसीट ले गया था। गंभीर रूप से घायल किशोरी का मेडिकल कालेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। घटना के बाद वन विभाग ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया था। गुरुवार को मधवलिया रेंजर अजीत भाष्कर अपनी टीम के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और परिजनों को पांच हजार रुपये की सहयोग राशि दी। यह सूचना गांव पहुंचते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।

शुक्रवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रुपया वापस करने की बात कही। साथ ही तीन लाख रुपये मुआवजे की मांग की। ग्रामीण चंद्रशेखर निषाद, रोशन लाल साहनी, राजेश निषाद,सुखराम पासवान, मनोज निषाद, बलराम साहनी, जवाहिर मिस्त्री,अजय, अमरावती, रीता देवी, चुन्नीलाल का कहना है कि गांववालों की बहादुरी से भले ही तेंदुए के जबड़े से किशोरी की जान बच गई। लेकिन वन विभाग की महज पांच हजार की मदद ने ग्रामीणों के जख्म और गहरे कर दिए।

ग्रामीणों का आरोप है कि छोटी-छोटी गलतियों पर वन विभाग हम पर दस हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना ठोक देता है, लेकिन जब हमारी बेटी की जान पर बनी तो उसकी कीमत सिर्फ पांच हजार रुपये आंकी गई। ग्रामीणों ने मांग की कि पीड़ित परिवार को कम से कम तीन लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, जिससे किशोरी का समुचित इलाज हो सके। चेतावनी दी कि यदि विभाग ने उचित कदम नहीं उठाया तो बड़ा आंदोलन होगा। घटना से वनटागिया गांवो में दहशत फैली हुई है और लोग वन विभाग से आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

