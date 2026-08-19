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चार युवकों की मौत पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग लेकर हाईवे पर लगाया जाम

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान टीम, महराजगंज
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यूपी के महाराजगंज में चार युवकों की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। 

यूपी के निचलौल-महराजगंज मार्ग स्थित दमकी गांव के सामने मंगलवार की रात हुए भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत के बाद बुधवार को मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। दमकी स्थित गैस गोदाम के समीप हुए हादसे से गुस्साए लोगों ने बरोहिया में रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों की मांग है कि हादसे में जान गंवाने वाले युवकों के परिवारों को उचित क्षतिपूर्ति और मुआवजा दिया जाए। हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

चार युवकों की एक साथ मौत की खबर से इलाके में मातम पसरा हुआ है। बीती रात गैस गोदाम के पास डम्फर की चपेट में आने से चार युवकों की जान चली गई थी। हादसे के बाद से ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। बुधवार को जब परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की कतार लगने लगी। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का कहना है कि चार परिवारों ने अपने घर के युवाओं को खो दिया है। ऐसे में प्रशासन को पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल उचित मुआवजा उपलब्ध कराना चाहिए।

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जाम की सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन सक्रिय हो गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत शुरू की। एसडीएम निचलौल सिद्धार्थ गुप्ता भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर उनकी मांगों को समझने और सड़क से जाम हटवाने का प्रयास किया। हालांकि परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। परिजनों की प्रमुख मांग है कि उन्हें जिलाधिकारी से सीधे बातचीत का अवसर दिया जाए और हादसे में मृत युवकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा दिलाया जाए।

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परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक वे जाम समाप्त करने को तैयार नहीं हैं। इधर, सड़क जाम होने से बरोहिया रोड पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। अधिकारियों की ओर से लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है।

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चार युवकों में दो चचेरे भाई थे, परिजनों का मजदूरी से जीवन-यापन

ग्राम दमकी के सामने डंपर की टक्कर से जिन चार युवकों की मौत हुई है, उनमें से सन्नी और किशन दोनों चचेरे भाई थे। सन्नी के पिता व्यास साहनी और किशन के पिता क्यास साहनी दोनों सगे भाई हैं। वहीं तीसरा मृत युवक विवेक पुत्र संतोष भी इन्हीं का पट्टीदार था। ग्राम पचमा के केवटान टोला के तीनों निवासी थे। इनका परिवार मजदूरी कर जीवन-यापन करता है। इस हादसे से पूरे गांव में मातम पसर गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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