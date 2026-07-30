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अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलकर ठगी, बिहार का जालसाज यूपी से गिरफ्तार

By Srishti Kunj
निज संवाददाता, महराजगंज
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यूपी पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। साइबर ठगी और ओटीपी में सिमकार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। मामले में बिहार के मधुबनी का जालसाज यूपी से गिरफ्तार किया गया है।

Cyber Crime
पुलिस ने सिम बॉक्स रैकेट का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के महाराजगंज जिले की साइबर क्राइम, एसओजी व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सिम बॉक्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय (वीओआईपी) कॉल को लोकल कॉल में बदलकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिहार के मधुबनी के रहने वाले जालसाज के पास से सिम कार्ड, सिम बॉक्स और जाली आधार कार्ड बरामद बरामद हुए हैं।

सीओ साइबर शशिमौली पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना मो. रशीद खां के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर इस्लामपुर निवासी मो. नबीश (28) पुत्र मो. शाबिर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों से तैयार सिम कार्डों की मदद से सिम बॉक्स चलाता था। इसके जरिए विदेश से आने वाली इंटरनेट कॉल को भारतीय लोकल नंबरों में बदल दिया जाता था।

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इससे कॉल की वास्तविक लोकेशन छिप जाती थी, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड और वित्तीय ठगी में करते थे। इस नेटवर्क से दूरसंचार कंपनियों को भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। पकड़े गए आरोपित के पास से 32 स्लॉट का एक सिम बॉक्स, 151 एक्टिव सिम कार्ड, दो जाली आधार कार्ड, वाई-फाई राउटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है।

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धोखाधड़ी और आईटी एक्ट में कार्रवाई, चालान

पुलिस ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर उसके खिलाफ धोखाधड़ी करने, फर्जी पहचान का सहारा लेकर ठगी को अंजाम देने, जाली दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश को अंजाम देने तथा अवैध रूप से दूरसंचार सेवाओं व उपकरणों का संचालन कर राजस्व नुकसान पहुंचाने एवं पहचान की चोरी कर इंटरनेट के जरिए ठगी के आरोप में आरोपी का न्यायालय चालान कर दिया है।

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टीम में ये शामिल रहे

कार्रवाई करने वाली टीम में साइबर थाना प्रभारी रशीद खान, एसओजी प्रभारी योगेश कुमार सिंह, स्वाट टीम प्रभारी आशीष कुमार सिंह, साइबर कमांडो अमित सिंह सहित सर्विलांस सेल के जवान शामिल रहे।

पुलिस ने अलग-अलग मामलों में दो को दबोचा

घुघली पुलिस ने वांछित आरोपित दीपक चौधरी निवासी विशुनपुर गबड़ुआ को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा दिया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि वांछित को पकड़कर उसे न्यायालय पेश कर दिया गया है। फरेंदा पुलिस ने मुकदमा धारा 87/64(1) बीएनएस में वांछित हरिश्चंद्र यादव निवासी करमहां टोला बड़की मैनहियां थाना बृजमनगंज को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। टीम उपनिरीक्षक गोविन्दर यादव और कांस्टेबल दीपक यादव शामिल रहे।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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