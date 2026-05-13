रील बनाने के जुनून में तेंदुए के सामने कैमरा लगाकर वीडियो रिकॉर्ड, हुआ हमला और फिर...
यूपी के महराजगंज में सोहगीबरवा सेंक्चुरी की लक्ष्मीपुर रेंज अंतर्गत वनग्राम अचलगढ़ में मंगलवार को रील बनाने का जुनून दो युवकों पर भारी पड़ गया। पुलिया के नीचे साइफन में तेंदुए को बैठे देख मोबाइल से रील बना रहे युवकों पर उसने हमला कर दिया।
यूपी के महराजगंज में सोहगीबरवा सेंक्चुरी की लक्ष्मीपुर रेंज अंतर्गत वनग्राम अचलगढ़ में मंगलवार को रील बनाने का जुनून दो युवकों पर भारी पड़ गया। पुलिया के नीचे साइफन में तेंदुए को बैठे देख मोबाइल से रील बना रहे युवकों पर उसने हमला कर दिया। इसमें दोनों युवक घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम निगरानी में जुट गई है। ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की हिदायत दी गई है।
वनग्राम अचलगढ़ गांव के कुछ युवक जंगल क्षेत्र में लकड़ी चुनने गए थे। इस दौरान गांव के पास बनी एक पुलिया के साइफन में तेज गर्मी और उमस से बचने के लिए एक तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया। युवकों में मोबाइल से वीडियो और रील बनाने की होड़लग गई। एक युवक सामने से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, जबकि दूसरा पीछे की ओर से तेंदुए का ध्यान आकर्षित करने के लिए कंकड़ फेंकने लगा। अचानक हुई हरकत से तेंदुआ भड़क गया और तेजी से पुलिया से बाहर निकलकर भागने के दौरान पास खड़े एक युवक पर झपट्टा मार दिया।
युवक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके अलावा एक और युवक को तेंदुए ने अपने झपट्टे से घायल कर दिया। शोर मचाने पर साथ मौजूद अन्य युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण घायल युवक को लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायलों में लालपुर निवासी पप्पू एवं अचलगढ़ निवासी अनिरुद्ध शामिल हैं।
लक्ष्मीपुर, वन क्षेत्राधिकारी, वेदप्रकाश शर्मा ने कहा कि प्रारम्भिक जांच में प्रकरण सामने आया कि दो युवक उक्त स्थान पर गए थे, जहां तेंदुए की गतिविधि लगातार देखी जा रही है। आरोप है कि युवकों ने जंगल में आराम कर रहे तेंदुए को छेड़ा, जिससे आक्रामक होकर उसे हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंच गए। तेंदुआ जंगल की तरफ निकल गया। विभागीय टीम निगरानी में जुटी है।
खेत में मिले जंगली जानवर के पदचिह्न, गांव में दहशत
नगर पंचायत चौक के धरमपुर से सोनाड़ी बाईपास मार्ग स्थित एक खेत में मंगलवार सुबह किसी जंगली जानवर के पदचिह्न मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। खेत में बने बड़े-बड़े निशानों को देखकर ग्रामीण सहम गए और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। धरमपुर निवासी बाल्मीकि प्रजापति अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे थे। इसी दौरान पास के खेत में उन्हें किसी जंगली जानवर के संदिग्ध पदचिह्न दिखाई दिए। लोगों को सूचना देने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पदचिह्न किसी बड़े जंगली जानवर के प्रतीत हो रहे हैं। लोग मौके पर पहुंचकर पदचिह्नों को देखने लगे।
ग्रामीणों ने वन विभाग से से मामले की जांच कराने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस संबंध में दक्षिणी चौक रेंज के वनक्षेत्राधिकारी ऋषभ नायक ने बताया कि प्रथम दृष्टया पदचिह्न किसी बिल्ली प्रजाति के जंगली जानवर के लग रहे हैं। मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक रूप से रात में बाहर न निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर वनकर्मियों की तैनाती भी की गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें