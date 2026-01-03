माघ मेला 2026: प्रयागराज मे बहुस्तरीय सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर

संक्षेप: माघ मेला को सुरक्षित, सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र में पुलिस, केंद्रीय बल, जल सुरक्षा, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन एवं तकनीकी इकाइयों की व्यापक व बहुस्तरीय संख्यात्मक तैनाती की गई है।

माघ मेला को सुरक्षित, सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र में पुलिस, केंद्रीय बल, जल सुरक्षा, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन एवं तकनीकी इकाइयों की व्यापक व बहुस्तरीय संख्यात्मक तैनाती की गई है। मेला में सात एएसपी और 14 सीओ के नेतृत्व में मेला क्षेत्र से लेकर स्नान घाटों तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेला क्षेत्र में कानून-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात, जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर ली गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस अधीक्षक माघ नीरज पांडेय ने बताया कि मेला क्षेत्र में सात अपर पुलिस अधीक्षक, 14 पुलिस उपाधीक्षक, 29 निरीक्षक, 221 पुरुष उपनिरीक्षक, 15 महिला उपनिरीक्षक, 1593 पुरुष मुख्य आरक्षी व आरक्षी और 136 महिला मुख्य आरक्षी व आरक्षी की तैनाती की गई है। यातायात नियंत्रण के लिए चार यातायात निरीक्षक, 38 यातायात उपनिरीक्षक और 381 यातायात मुख्य आरक्षी व आरक्षी तैनात हैं। सहायक बल के रूप में 1088 होमगार्ड और 304 पीआरडी कर्मियों की भी तैनाती की गई है। आंतरिक सुरक्षा एवं सघन चेकिंग के लिए छह बीडीडीएस टीमें, दस एएस चेक टीमें, एक एंटी माइंस टीम, दो एटीएस टीमें और 78 एलआईयू कर्मियों की भी तैनाती की गई है।

आपदा प्रबंधन के लिए पीएसी की पांच बाढ़ राहत कंपनियां, सात कानून-व्यवस्था कंपनियां और पीक डेज के लिए अतिरिक्त पांच कानून-व्यवस्था कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अतिरिक्त दो एनडीआरएफ टीमें, एक एसडीआरएफ टीम, दो आरएएफ कंपनियों की तैनाती के साथ ही चार आरएएफ कंपनियां रिजर्व रखी गई हैं।

जल सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम जल जनित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जल पुलिस, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के साथ त्रिस्तरीय जल सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत छह जल पुलिसकर्मी, 200 मोटर बोट व नावें, 30 प्रशिक्षित गोताखोर, पुलिस प्रशासन के पास 2000 लाइफ सेविंग जैकेट, नाविकों के पास अनुमानित 25 हजार लाइफ जैकेट, 461 लाइफ बाय, चार जल पुलिस सब-स्टेशन, आठ किमी डीप वॉटर बैरिकेडिंग और दो किमी फ्लोटिंग रिवर लाइन की व्यवस्था की गई है।

चौबीस घंटे निगरानी निगरानी के लिए मेला क्षेत्र में 400 और नगर क्षेत्र में 1152 सीसीटीवी कैमरे से चौबीस घंटे निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ मेला में अपनों के खोजबीन के लिए सात खोया-पाया केंद्र, 16 महिला हेल्प डेस्क और 17 साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।