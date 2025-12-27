Hindustan Hindi News
यूपी के माफिया-अपराधी एक क्लिक से होंगे बेनकाब, योगी ने ‘YAKSH’ ऐप किया लॉन्च; जानें खासियतें

संक्षेप:

इस ऐप में संवेदनशील इलाकों की जानकारी भी दर्ज होगी। ऐसे स्थान होंगे जहां पत्थरबाजी या अन्य घटनाओं की संभावना होती है। इसके जरिए AI फेस रिकग्निशन, वॉइस सर्च, क्राइम जीपीटी, गैंग एनालिसिस और रियल टाइम अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐप पर गैंग और अपराध नेटवर्क का पूरा डेटा होगा।

Dec 27, 2025 10:22 pm IST
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ‘पुलिस मंथन’ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन के पहले दिन सीएम योगी ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए विभिन्न निर्देश देने के साथ ही यक्ष (YAKSH) ऐप का औपचारिक लॉन्च भी किया। यह ऐप कई खासियतों से युक्त है। एआई और बिग डेटा एनालिसिस से तैयार किया गया ये ऐप आधुनिक पुलिसिंग का अत्याधुनिक उपकरण माना जा रहा है। ऐप के लिए एक क्लिक में पुलिस अधिकारियों के सामने माफिया और अपराधी पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। उनकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार इस ऐप में संवेदनशील इलाकों की जानकारी भी दर्ज होगी। ऐसे स्थान होंगे जहां पत्थरबाजी या अन्य घटनाओं की संभावना होती है। इसके जरिए एआई फेस रिकग्निशन, वॉइस सर्च, क्राइम जीपीटी, गैंग एनालिसिस और रियल टाइम अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐप पर गैंग और अपराध नेटवर्क का पूरा डेटा होगा। अधिकारी इसके लिए अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और उनकी गतिविधियों की पूरी जानकारी रख सकेंगे। ऐप के लोकार्पण के मौके पर सीएम ने कहा कि यह ऐप अपराधियों के खिलाफ लगातार तैयारी और पुलिसिंग में नई क्रांति लाएगा।

पुलिस मंथन में सीएम योगी यह भी खास-खास

-यूपी पुलिस अब अपराधियों के लिए भय और नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक।

-साढ़े आठ वर्षों में यूपी पुलिस की छवि, संरचना और कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन।

-पुलिस के प्रयासों से यूपी को देश-दुनिया में एक रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है।

- वर्ष 2017 से अब तक पुलिसिंग के हर स्तर पर व्यापक बदलाव हुए।

-75 जनपदों में साइबर थाने, 12 एफएसएल लैब और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ने प्रदेश की नई सोच दिखाई

-पारदर्शी भर्ती, प्रशिक्षण में सुधार, अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाई

-पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू किया, सेफ सिटी मॉडल, महिला पुलिस भर्ती में निर्णायक प्रगति की।

-फॉरेंसिक अवसंरचना एवं मानव संसाधन का सुदृढ़ीकरण किया।

-पिछली सरकारों में दुर्दांत माफिया एवं संगठित अपराधियों को प्रभावी दंड नहीं मिल पा रहा था।

-अब भारतीय न्याय संहिता एवं फॉरेंसिक साक्ष्यों के सुदृढ़ और वैज्ञानिक उपयोग से ऐसे अपराधियों के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही संभव हो सकी है।

-फॉरेंसिक आधारित जांच से गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि की दर में वृद्धि हुई है।

-कारागार में बंद बुजुर्गों, महिलाओं, बीमार व्यक्तियों तथा जिनकी सजा अवधि पूर्ण हो चुकी है, उनको शीघ्र रिहाई की प्रक्रिया तेज की जाए

-दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में अत्यंत संवेदनशीलता एवं गहन जांच के साथ कार्रवाई करने पर बल दिया, जिससे निर्दोष परिवारों को अनावश्यक पीड़ा न झेलनी पड़े।

-बीसी सखी नेटवर्क के जरिए पंचायत स्तर पर गांव-गांव साइबर अपराध के बारे में और उससे बचाव की जानकारी पहुंचाई जाए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
