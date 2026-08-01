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पुलिस पर फायरिंग केस में सीरियल किलर रुस्तम बरी, गवाहों के बयान में विरोधाभास, सबूत पूरे नहीं

By Srishti Kunj
विधि संवाददाता, लखनऊ
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साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सीरियल किलर रुस्तम को बरी कर दिया है। 10 साल पहले आशियाना में मजार रोड पर पुलिस पर फायरिंग का मामला था। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है।

Court
साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने सीरियल किलर रुस्तम को बरी कर दिया है।

यूपी के लखनऊ में सरोजनीनगर पुलिस पर गोलियां तड़तड़ाने वाले सीरियल किलर रुस्तम को कोर्ट ने बरी कर दिया। घटना आठ अगस्त वर्ष 2016 को आशियाना इलाके में मजार रोड पार्क के पास हुई थी। सत्र अदालत के एडीजे प्रशांत बिलगैया ने अपने आदेश में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा पुलिस के गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। साक्ष्यों के अभाव और सतही विवेचना में सीरियल किलर को बरी किया गया।

अदालत ने सीरियल किलर रुस्तम को बरी करते हुए कहा कि मामले में पुलिस के गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। घटनास्थल के अलावा मौके पर पुलिस बल की संख्या कितनी थी? आरोपी के साथ कितने लोग थे? गोलियां चलाने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, किए गए फायर और बरामद खोखों की संख्या कितनी थी? पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए इन सब बयानों में विरोधाभास है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।

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रुस्तम ने जान से मारने की दी थी धमकी

अदालती पत्रावली के अनुसार व्यवसायी वादी शशि प्रकाश ने सरोजनीनगर थाने में रुस्तम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 8 अगस्त 2016 को कैंट निवासी रुस्तम ने उससे फोन पर दस लाख रुपए की रंगदारी माँगी है। धमकाते हुए कहा था कि वह उसके घर खुद पहुंचकर रंगदारी की रकम लेगा। धमकी दी थी कि अगर रुपये नहीं दिए तो वह जान से मार दिया जाएगा। डरे सहमे शशि प्रकाश ने सरोजनीनगर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी रुस्तम को पकड़ने के लिए वादी के घर के पास घेराबंदी की।

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पुलिस टीम पर तड़तड़ाईं गोलियां

सीरियल किलर रुस्तम ने वादी को फोन किया। रंगदारी की रकम के साथ आशियाना के मज़ार रोड पार्क के पास बुलाया। पुलिस टीम वादी को लेकर वहाँ पहुंची। व्यवसायी भी वहीं पर खड़ा था। आरोपी रुस्तम स्विफ्ट गाड़ी से आया। व्यवसायी को गाड़ी में बैठने के लिए बोला। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। रुस्तम ने वादी और पुलिस पर जान से मारने की नियत से गोलियां तड़तड़ानी शुरू कर दी थी।

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तीनों पर दर्जनों केसों में पेशी पर हाजिर करने के लिये तीनों भाइयों को दिल्ली पुलिस लखनऊ लेकर आती थी। इस दौरान तीनों भाई चारबाग रेलवे स्टेशन वेटिंग रूम में दरबार लगाते व गुर्गो को जरूरी निर्देश देते। इस दौरान जो भी पुलिसकर्मी उन्हें ऐसा करने से रोकता उसे, तीनों भाई धमकी देते। मामला कोर्ट की जानकारी में पहुंचने के बाद अक्टूबर 2013 में जिला जज केके शर्मा ने सीरियल किलर भाइयों को पेशी पर हाजिर करने पर रोक लगा दी और उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए करवाने का निर्देश दिया।

एक दिन में तीन कत्ल कर फैला दी थी सनसनी

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लखनऊ से लेकर दिल्ली और कई अन्य राज्यों में सीरियल किलर सलीम, रुस्तम, सोहराब तीनों भाइयों ने शहर में रोंगटे खड़े कर देने वाली दुस्साहसिक वारदातें की। दिन दहाड़े हत्याएं, भाड़े पर कत्ल करना, रंगदारी इनका पेशा था। एक समय था कि तीनों के नाम से शहर के व्यापारी थर्रा जाते थे। व्यापारियों को फोन कर अकसर सीरियल किलर ही नहीं उनके गुर्गे वसूली कर मोटी रकम ले जाते थे।

बीते कई साल से सीरियल किलर भाई तिहाड़ में आजीवन कारावास की सजा काट रहे। सीरियल किलर भाइयों ने वर्ष 2004 में भाई शहजादे की हत्या का बदला लेने के लिए तत्कालीन कप्तान को फोन धमकी दी थी।

कहा था कि हत्यारों को बचा सकते हो तो बचा लेना

इसके बाद घर से निकले और शहजादे की बरसी के दिन ही हुसैनगंज, खदरा और मड़ियांव इलाके में तीनों हत्यारोपियों को मौत के घाट उतार दिया था। 29 दिसंबर 2013 को अमीनाबाद में भाजपा पार्षद पप्पू पांडेय को मौत के घाट उतारा। इसके अलावा दिल्ली में एक ज्वैलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती डालकर कर हत्या की थी। संभल के सांसद रहे बर्क के भांजे फैज का भी कत्ल किया था। सीयिरल किलर भाई यहां सदर में रहते थे। भाड़े पर हत्याएं करना, रंगदारी, लूट, डकैती और जमीन कब्जा यह इनका पेशा था।

जेल में बंद होते हुए भी कराते थे हत्याएं और मांगते थे रंगदारी

जेल में बंदी के दौरान भी तीनों का खौफ कम नहीं था। इनसे मुलाकात के लिए जाने वाले गुर्गे सीरियल किलर भाइयों के नाम से लोगों से रंगदारी मांगते थे। जमीनों पर अवैध कब्जा करते। लोगों को धमकी देते थे। ऐसे एक नहीं दर्जन भर से अधिक मामले पुराने लखनऊ, कैंट, कृष्णानगर और सरोजनीनगर में दर्ज हैं।

पेरोल पर छूटने के बाद भाग गया था सोहराब

बीते साल जून में तिहाड़ से सोहराब पेरोल पर छूटा था। पेरोल पर आने के बाद वह लखनऊ पहुंचा। इसके बाद यहां से फरार हो गया था। वह फरारी के दौरान नेपाल, उत्तराखंड में रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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