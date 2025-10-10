लखनऊ में बीवी का गजब कारनामा, जिंदा पति को मरा दिखाकर हड़प लिए बीमा के 25 लाख

लखनऊ में एक महिला ने अपने जिंदा पति को मरा दिखाकर बीमा कंपनी से 25 लाख रुपये का क्लेम हड़प लिया। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे की गई इस चालाकी का राज तब खुला, जब कंपनी को पता चला कि जिस पति की मौत बताई जा रही थी, वह तो जिंदा है।

नवाबों के शहर लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शातिर बीवी ने अपने पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर बीमा के 25 लाख रुपये हड़प लिए। बाद में जब बीमा कंपनी को इस बारे में भनक लगी तो वह दंग रह गए। अब कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन ने कोर्ट के आदेश से हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

ये मामला हजरतगंज के शाहनजफ रोड स्थित अवीवा इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस संदीप मधुकर के मुताबिक उनकी कंपनी लोगों का बीमा करती है। जानकीपुरम सेक्टर एफ निवासी रवि शंकर ने पांच दिसंबर 2012 में कंपनी से पॉलिसी ली थी, जिसकी बीमा राशि 25 लाख रुपये थी। संदीप ने बताया कि 21 अप्रैल 2023 को रविशंकर की पत्नी केश कुमारी दफ्तर पहुंची और दावा किया कि उनके पति की नौ अप्रैल 2023 में मौत हो गई है। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाया। ऐसे में केश कुमारी के खाते में 25 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए गए।

सीनियर एग्जीक्यूटिव का आरोप है कि कुछ दिन बाद पता चला कि रवि शंकर जिंदा हैं। इसकी पुष्टि बंधन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से हुई। आरोपी ने उस कंपनी में भी नई पॉलिसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन वह अस्वीकार दी गई थी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक मामले की विवेचना की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

जमीन बेचकर खुद करा ली वसीयत और बिक्री के रुपये भी हड़पे उधर, लखनऊ की ही निगोहां पुलिस ने जमीन हड़पने के एक मामले में चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।