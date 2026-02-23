Hindustan Hindi News
Lucknow Weather: तापमान में तेजी ने बढ़ाई गर्मी, दिन और रात का पारा चढ़ा

Feb 23, 2026 08:16 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में तापमान में तेजी से सुधार हो रहा है। लेकिन इसी तेजी से बढ़ रहे तापमान ने गर्मी भी तेजी से बढ़ाई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को भी दिन का तापमान बढ़ सकता है। रात के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में तापमान में तेजी से सुधार हो रहा है। लेकिन इसी तेजी से बढ़ रहे तापमान ने गर्मी भी तेजी से बढ़ाई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को भी दिन का तापमान बढ़ सकता है। रात के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के नोडल पदाधिकारी ने कहा कि पछुआ हवा की गति में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक पछुआ हवा की गति मंद रहने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान के और अधिक सुधरने की उम्मीद है।

शहर में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 25 फरवरी तक बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की समय पर सिंचाई करें और नियमित निरीक्षण करें। पूर्वानुमान के मुताबिक, दिन में लगभग सात किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। रविवार को अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वसंत ऋतु के आगमन के बाद से लखनऊ एवं उसके आसपास के इलाके में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा दिख रहा है। प्रतिदिन सवेरे ही धूप निकल जाती है। रविवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान बढ़कर 28 डिग्री सेल्सियस पर चला गया है। सापेक्ष आर्द्रता 55 से 71 रही।

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) ने कहा कि आने वाले एक से दो दिनों में जिलों में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ज्यादातर हिस्सों में अगले सप्ताह तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को बताया कि आने वाले सप्ताह में पूरे राज्य में सूखे के हालात रहने की संभावना है।

अब बढ़ रही गर्मी

मौसम का मिजाज धीरे-धीरे गर्मी की ओर करवट बदलने लगा है। दिन में तेज धूप और हल्की गर्माहट ने लोगों को दोपहर के समय गर्मी का अहसास कराया, जबकि सुबह-शाम अभी भी हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह की आद्रता 82 प्रतिशत तथा शाम की आद्रता 52 प्रतिशत दर्ज की गई। सुबह के समय वातावरण में नमी अधिक रहने के कारण हल्की उमस महसूस की गई, वहीं दोपहर बाद नमी में कमी आने से मौसम शुष्क होता गया।

तापमान में लगातार बढ़ोतरी से यह संकेत मिल रहा है कि इस वर्ष गर्मी अपने तेवर पहले ही दिखा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 23 एवं 24 फरवरी को आसमान में छिटपुट बादल छाए रहने की संभावना है, हालांकि वर्षा के कोई आसार नहीं हैं। बादलों की आवाजाही के बावजूद अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है।

