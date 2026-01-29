Lucknow Weather: बारिश के बाद गलन भरी सर्दी और सुबह कोहरे ने सताया, दिन में आसमान साफ

संक्षेप: Lucknow Weather: बारिश के बाद लखनऊ में गलन भरी सर्दी ने परेशान किया। वहीं, गुरुवार को सुबह कोहरे ने सताया। मौसम विभाग के अनुसार दिन में आसमान साफ रहेगा। हालांकि तापमान में बदलाव नहीं होगा। हवाएं और गलन से सर्दी रहेगी।

यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का उतार चढ़ाव बुधवार को जारी रहा। बुधवार को भोर से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया जो करीब नौ बजे तक चला। इस दौरान मलिहाबाद क्षेत्र में 17.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मुख्य शहर में 5.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। सर्दियों के सीजन में यह पहली बारिश है जो कि पूरे शहर में कम या ज्यादा हुई। इसके पूर्व पिछले सप्ताह कुछ स्थानों पर हल्की बौछार पड़ी थी लेकिन ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी ही हुई थी।

मौसम विभाग के अनुसार अब गुरुवार से आसमान साफ हो जाएगा लेकिन बर्फीली हवा और कोहरे का सिलसिला फिर शुरू होने का पूर्वानुमान है। आज बादलों की आवाजाही के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री नीचे आ गया। यह 21.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादलों की परत और हवा का रुख बदलने से रात का तापमान ऊपर चढ़ा जो कि 14.2 रहा। यह सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक रहा। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार वर्षा की वजह पश्चिमी विक्षोभ था।

बुधवार की शाम तक यह कमजोर पड़ गया। प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान वर्षा होने से हवा में नमी बढ़ गई है। धूप निकलने पर नमी ऊपर उठेगी जिससे कोहरा बढ़ेगा। ऐसे में गुरुवार की सुबह और शाम लखनऊ में हल्के से मध्यम कोहरा हो सकता है। वहीं, इसी गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों से होकर आने वाली उत्तर पश्चिमी हवा एक बार फिर लखनऊ और आसपास के इलाकों में गलन बढ़ाएगी।

रात का तापमान कम होगा अगले दो तीन दिन रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान आज के मुकाबले तीन से चार डिग्री तक नीचे जा सकता है। कोहरा यदि देर तक बना रहा तो दिन के तापमान में भी गिरावट आ सकती है।