Lucknow Weather: धीरे-धीरे बढ़ रहा तापमान, धूप और तेज हवाओं के बीच ठंड की विदाई

यूपी की राजधानी लखनऊ में फरवरी के दूसरे सप्ताह के पहले दिन मौसम बेहद तल्ख रहा। हालांकि सुबह से हवाएं कमान संभालें रहीं। पर, दिन में खिली धूप ने चैत्र महीने सा एहसास कराया। अधिकतम तापमान 25-26 तक पहुंचा तो न्यूनतम 13.5 डिग्री तक भी दर्ज किया गया। रात में भी हल्की सर्दी महसूस हुई। शनिवार सुबह 6 बजे के बाद सूर्योदय हुआ। इसके बाद लगातार मौसम तीखा होता गया। हालांकि 8 से 10 किमी रफ्तार से चल रही हवाओं ने कुछ देर परेशान किया। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी मौसम ऐसा ही रहेगा।

दिनभर धूप के साथ ही पारा तेजी से बढ़ता रहेगा। वहीं शाम होते ही एक बार फिर हवाओं में ठंडक महसूस होगी। शनिवार की ही तरह रविवार को भी शाम होते ही मौसम में ठंडक-गर्माहट महसूस होगी। यहां तक की कई इलाकों में देर रात अधिक सर्दी महसूस होगी। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में न्यूनतम व अधिकतम पारे में बढ़ोतरी की संभावना है। हवाएं तीव्र गति से चलेगी। हालांकि आकाश साफ रहेगा। रात के वक्त अधिक सर्दी महसूस होगी।

मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में अगले तीन दिनों के बाद हल्के बादल रह सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार औसतन 4-6 किमी प्रति घंटा की गति से पछुआ हवा चल सकती है। पूर्वानुमान की अवधि में सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 एवं दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री एवं 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

ठंड की विदाई जिले में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। फरवरी के मध्य में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है और ठंड अब अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन दिन में धूप की तीखी गर्माहट लोगों को यह एहसास करा रही है कि मौसम करवट ले चुका है। जिले के विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी तीव्रता पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। कोहरे और घने कुहासे का दौर लगभग समाप्त हो चुका है।

रात और सुबह में पड़ने वाली ओस भी अब लगभग गायब हो गई है। दिन में खुली धूप में बैठना, जो अब तक लोगों को सुकून देता था, इस सप्ताह पहली बार चुभन भरा महसूस हुआ। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आगामी सात दिनों तक मौसम शुष्क बना रह सकता है।