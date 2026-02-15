Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

Lucknow Weather: धीरे-धीरे बढ़ रहा तापमान, धूप और तेज हवाओं के बीच ठंड की विदाई

Feb 15, 2026 07:40 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में फरवरी के दूसरे सप्ताह के पहले दिन मौसम बेहद तल्ख रहा। हालांकि सुबह से हवाएं कमान संभालें रहीं। पर, दिन में खिली धूप ने चैत्र महीने सा एहसास कराया। अधिकतम तापमान 25-26 तक पहुंचा तो न्यूनतम 13.5 डिग्री तक भी दर्ज किया गया।

Lucknow Weather: धीरे-धीरे बढ़ रहा तापमान, धूप और तेज हवाओं के बीच ठंड की विदाई

यूपी की राजधानी लखनऊ में फरवरी के दूसरे सप्ताह के पहले दिन मौसम बेहद तल्ख रहा। हालांकि सुबह से हवाएं कमान संभालें रहीं। पर, दिन में खिली धूप ने चैत्र महीने सा एहसास कराया। अधिकतम तापमान 25-26 तक पहुंचा तो न्यूनतम 13.5 डिग्री तक भी दर्ज किया गया। रात में भी हल्की सर्दी महसूस हुई। शनिवार सुबह 6 बजे के बाद सूर्योदय हुआ। इसके बाद लगातार मौसम तीखा होता गया। हालांकि 8 से 10 किमी रफ्तार से चल रही हवाओं ने कुछ देर परेशान किया। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी मौसम ऐसा ही रहेगा।

दिनभर धूप के साथ ही पारा तेजी से बढ़ता रहेगा। वहीं शाम होते ही एक बार फिर हवाओं में ठंडक महसूस होगी। शनिवार की ही तरह रविवार को भी शाम होते ही मौसम में ठंडक-गर्माहट महसूस होगी। यहां तक की कई इलाकों में देर रात अधिक सर्दी महसूस होगी। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों में न्यूनतम व अधिकतम पारे में बढ़ोतरी की संभावना है। हवाएं तीव्र गति से चलेगी। हालांकि आकाश साफ रहेगा। रात के वक्त अधिक सर्दी महसूस होगी।

ये भी पढ़ें:UP Weather: पछुआ ने गिराया सुबह-रात का पारा , दो दिन तेज हवाएं फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में अगले तीन दिनों के बाद हल्के बादल रह सकते हैं। इस दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार औसतन 4-6 किमी प्रति घंटा की गति से पछुआ हवा चल सकती है। पूर्वानुमान की अवधि में सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 एवं दोपहर में 30 से 35 प्रतिशत रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री एवं 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:Maha Shivratri: यूपी के सभी गो आश्रय स्थलों पर नंदी पूजन, हर-हर महादेव की गूंज

ठंड की विदाई

जिले में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। फरवरी के मध्य में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है और ठंड अब अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन दिन में धूप की तीखी गर्माहट लोगों को यह एहसास करा रही है कि मौसम करवट ले चुका है। जिले के विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी तीव्रता पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। कोहरे और घने कुहासे का दौर लगभग समाप्त हो चुका है।

ये भी पढ़ें:होली पर यूपी से बिहार के लिए तीन ट्रेनें चलेंगी, जानें ट्रेन नंबर, तारीख-शेड्यूल

रात और सुबह में पड़ने वाली ओस भी अब लगभग गायब हो गई है। दिन में खुली धूप में बैठना, जो अब तक लोगों को सुकून देता था, इस सप्ताह पहली बार चुभन भरा महसूस हुआ। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आगामी सात दिनों तक मौसम शुष्क बना रह सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे-जैसे दिन का तापमान बढ़ेगा, वैसे-वैसे रात के पारे में भी वृद्धि होगी और पछुआ हवाओं की गति में भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल दिन का मौसम सुहावना और शुष्क बना हुआ है, जबकि रात और सुबह में हल्की ठंड लोगों को अब भी जैकेट और शॉल ओढ़ने पर मजबूर कर रही है। कुल मिलाकर, जिले में मौसम अब ठंड से गर्मी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे और बढ़ोतरी होने के संकेत मिल रहे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;