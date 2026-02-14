Hindustan Hindi News
Lucknow Weather: दिन में गर्मी और रात में ठंड, साफ और सूखा रहेगा लखनऊ का मौसम

Feb 14, 2026 07:45 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज इन दिनों तेजी से बदल रहा है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है। रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज इन दिनों तेजी से बदल रहा है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है। रात के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिससे ठंड बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के वक्त लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार, रविवार और अगले सप्ताह की शुरुआत में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। आज रात मौसम साफ और सूखा रहेगा। शनिवार को भरपूर धूप खिलने की संभावना है और तापमान औसत से काफी ऊपर 26 से 27 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हालांकि, अगले दो दिन बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं से ठंड का अहसास रहेगा। शनिवार से सोमवार तक शुष्क मौसम और औसत से अधिक तापमान बना रहेगा।

पिछले कुछ दिनों से सुबह हल्की धुंध दिख रही थी। अब शहर में सुबह कोहरा और धुंध पूरी तरह छट गया है। तेज धूप खिली रहेगी। कुल मिलाकर मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हल्की हवाएं चलेंगी, लेकिन तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि महसूस की जा रही है। तापमान की बात करें तो लखनऊ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसका मतलब है कि दिन के दौरान गर्मी का एहसास बढ़ता जाएगा।

आज मौसम साफ रहेगा। दिन बढ़ने के साथ धूप निकलेगी, लेकिन हवा थोड़ी ठंडी रह सकती है। प्रदूषण का स्तर 200 से नीचे रहने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में मौसम साफ रहेगा। सुबह से ही धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 180 रहने की संभावना है, जिसे मध्यम से खराब माना जाता है। दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन सुबह और शाम थोड़ी ठंडी रहेगी। मौसम गर्म रहेगा और हवा शुष्क रहेगी। साफ आसमान और धूप के कारण दिन के समय गर्मी महसूस होगी। किसानों के लिए मौसम अनुकूल है, क्योंकि बारिश न होने से फसलों को नुकसान का कोई खतरा नहीं है।

मौसम का असर, बीमार पड़े लोग

मौसम के इस उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में जुकाम, खांसी, बुखार और गले में खराश के मरीजों की संख्या बढ़ी है। चिकित्सकों का कहना है कि बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनें और खानपान में लापरवाही न करें। बच्चों और बुजुर्गों को खास देखभाल की आवश्यकता है।

