Lucknow Weather: लखनऊ में बारिश ने बढ़ाई गलन भरी ठंड, कल मौसम साफ रहने के आसार
पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह अधिक वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ में रात भर बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। तेज हवाओंने गलन भरी सर्दी बढ़ा दी है। कल मौसम खुलने की संभावना है। हालांकि, ठंड में थोड़ी कमी ही आएगी।
यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की रात से शुरू हुई बारिश ने बुधवार की सुबह भी भिगो दी। बुधवार की सुबह जहां बारिश के साथ हुई वहीं गलन भरी ठंड भी बढ़ गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह अधिक वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ में रात भर बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। तेज हवाओंने गलन भरी सर्दी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को लखनऊ और यूपी के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। साथ ही तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ में आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि शाम/रात होते-होते आसमान में आंशिक बादल छा जाएंगे और बिजली गिरने के साथ-साथ तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक लखनऊ में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है और दिन के समय आसमान साफ रहेगा।
बुधवार को लखनऊ में आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और गरज के साथ बारिश हुई। अगले 24 घंटों में हल्का कोहरा छा सकता है। न्यूनतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका है। बादलों के छाए रहने और बारिश के कारण आज का दिन ठंडा है। दिन के समय तापमान सामान्य रहने के बावजूद, बादल छाए रहने और नमी के कारण हवा में ठंडक महसूस होगी। हवा आज 26 किमी प्रति घंटे से चल रही है। इन तेज हवाओं से ठंड और बढ़ सकती है और मौसम कभी-कभी अस्थिर महसूस हो सकता है।