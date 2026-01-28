Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Weather Report Today Rain Increased Chills with Temperature Decrease clear Sky tomorrow
Lucknow Weather: लखनऊ में बारिश ने बढ़ाई गलन भरी ठंड, कल मौसम साफ रहने के आसार

Lucknow Weather: लखनऊ में बारिश ने बढ़ाई गलन भरी ठंड, कल मौसम साफ रहने के आसार

संक्षेप:

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह अधिक वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ में रात भर बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। तेज हवाओंने गलन भरी सर्दी बढ़ा दी है। कल मौसम खुलने की संभावना है। हालांकि, ठंड में थोड़ी कमी ही आएगी।

Jan 28, 2026 11:37 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की रात से शुरू हुई बारिश ने बुधवार की सुबह भी भिगो दी। बुधवार की सुबह जहां बारिश के साथ हुई वहीं गलन भरी ठंड भी बढ़ गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आईएमडी ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह अधिक वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ में रात भर बारिश हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव हो गया। तेज हवाओंने गलन भरी सर्दी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार को लखनऊ और यूपी के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। साथ ही तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ में आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि शाम/रात होते-होते आसमान में आंशिक बादल छा जाएंगे और बिजली गिरने के साथ-साथ तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक लखनऊ में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है और दिन के समय आसमान साफ ​​रहेगा।

ये भी पढ़ें:UP Weather: बारिश के बाद आज से मौसम बदलने का अलर्ट, गलन बढ़ेगी फिर कोहरा छाएगा

बुधवार को लखनऊ में आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए रहे और गरज के साथ बारिश हुई। अगले 24 घंटों में हल्का कोहरा छा सकता है। न्यूनतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका है। बादलों के छाए रहने और बारिश के कारण आज का दिन ठंडा है। दिन के समय तापमान सामान्य रहने के बावजूद, बादल छाए रहने और नमी के कारण हवा में ठंडक महसूस होगी। हवा आज 26 किमी प्रति घंटे से चल रही है। इन तेज हवाओं से ठंड और बढ़ सकती है और मौसम कभी-कभी अस्थिर महसूस हो सकता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
