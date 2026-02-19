Lucknow Weather: मौसम का उतार-चढ़ाव जारी, सुबह-शाम की ठंड के बीच दिन में खिलेगी धूप

Hindustan Hindi News
Feb 19, 2026 07:59 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तरी और मध्य पाकिस्तान में स्थिर विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। सात राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ना तय है। इससे हल्की से मध्यम बारिश संभावित है। राजधानी लखनऊ में भी सुबह-शाम की ठंड रहेगी और दिन में धूप से मौसम साफ रहेगा। दिन-रात के पारे में मामूली गिरावट से हल्की सिहरन बनी हुई है। तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। माना जा रहा है कि अल नीनो के असर से फरवरी गर्म बनी हुई है।

16 और 17 फरवरी को यह विक्षोभ जब आगे बढ़े तो इसकी दिशा ऐसी हो गई थी, जिससे मैदानी इलाकों पर असर पड़ता। लेकिन बाद में सेंट्रल और उत्तरी पाकिस्तान से आगे बढ़े विक्षोभ ने पूरे मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान के बाद हल्की नमी भी मिल गई। पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले तापमान बढ़ते हैं और इसके गुजर जाने के बाद गिरावट होती है। ऐसे में तापमान में उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

तापमान में उतार-चढ़ाव से बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। 10 फरवरी से अब तक तापमान में उतार-चढ़ाव अधिक दिखा है। न्यूनतम तापमान इस दौरान 7.0 डिग्री तक पहुंच गया जबकि अधिकतम 11 डिग्री तक चला गया। अधिकतम तापमान में भी उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पिछले 10 दिनों में अधिकतम तापमान 24.6 से 28.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया।

बुधवार को अधिकतम तापमान 28.3 से 27.8 डिग्री और न्यूनतम 9.8 से 9.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे एक बार फिर मौसम में सिहरन होने लगी है। हवा की दिशा उत्तर पूर्वी होने से यहां बारिश की संभावना बन गई। हवा की रफ्तार काफी कम रही। ऐसे में तापमान पर फिर असर पड़ेगा लेकिन फिर तेजी से पारा चढ़ेगा। माना जा रहा है कि अल नीनो के असर से इस बार फरवरी अपेक्षाकृत गर्म रही है। वर्ष 2016 के बाद वर्ष 2026 में इतनी गर्मी पड़ी है।

बादल छाए रहेंगे

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि अल नीनो का असर दिख रहा है। हाल में मौसम शुष्क रहा है। विक्षोभ सशक्त नहीं रहे हैं। इस कारण फरवरी अपेक्षाकृत गर्म हो गई है। औसत तापमान से अधिक तापमान बने हुए हैं। यह आगे के मौसमों को भी प्रभावित कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि हल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम तेज हवाओं संग बारिश की संभावना भी बनी हुई है। तापमान में एक दो डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

