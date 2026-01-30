Hindustan Hindi News
Lucknow Weather: पछुआ से बढ़ी गलन और गिरा दिन-रात का तापमान, फिर होगी बारिश

पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फीली हवा ने तापमान गिराना शुरू कर दिया है। सुबह गलन-कंपकंपी के साथ हुई। न्यूनतम तापमान बुधवार को 14 डिग्री के ऊपर था वह, 11.2 पर आ गया। गुरुवार को साथ ही आठ बजे तक हल्का कोहरा बना रहा फिर धूप निकल आई।

Jan 30, 2026 08:28 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बर्फीली हवा ने तापमान गिराना शुरू कर दिया है। सुबह गलन-कंपकंपी के साथ हुई। न्यूनतम तापमान बुधवार को 14 डिग्री के ऊपर था वह, 11.2 पर आ गया। गुरुवार को साथ ही आठ बजे तक हल्का कोहरा बना रहा फिर धूप निकल आई। बावजूद इसके गलन कम नहीं हुई। दिन में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम, 20.9 दर्ज किया गया। इसकी वजह यह है कि पिछले चार-पांच दिनों के दौरान पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है।

उत्तर पश्चिमी हवा उस ओर से ही हो कर आ रही है। इससे गलन बढ़ गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। पारे में गिरावट का सिलसिला इस माह के अंत तक चलेगा। साथ ही बारिश के बाद निकल रही धूप के कारण सुबह-शाम कोहरे की स्थिति भी रह सकती है। लखनऊ में गुरुवार को दिन में धूप के बावजूद मौसम ठंडा रहा। सर्दी के बीच बाजार में लोग निकले।

फरवरी की शुरुआत में ही होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार फरवरी माह की शुरुआत में ही बारिश हो सकती है। एक से तीन फरवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका प्रभाव भी हाल में गुजरे दो विक्षोभों की तरह व्यापक रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने के अंत तक यानी आज और कल तापमान में गिरापवत का सिलसिला जारी रहेगा।

इसी के बाद 1 फरवरी से बारिश के आसार हैं। बारिश फिर ठंड बढ़ा सकती है। दो-तीन दिन बारिश के बाद मौसम खुलेगा और फिर धूप के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। आज लखनऊ में अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होगा। वहीं, न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होगा।

