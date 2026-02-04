Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Weather IMD Heavy Dense Fog Alert with Chills Cold Wave Temperature going Down
Lucknow Weather: सुबह ही छाया घना कोहरा अंधेरा, गलन के साथ बढ़ेगी ठंड

Lucknow Weather: सुबह ही छाया घना कोहरा अंधेरा, गलन के साथ बढ़ेगी ठंड

संक्षेप:

यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम ने करवट ली। मंगलवार की सुबह तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बुधवार को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम नहीं खुलेगा। हालांकि आज बारिश नहीं लेकिन कोहरा सताएगा।

Feb 04, 2026 07:06 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम ने करवट ली। मंगलवार की सुबह जब लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान काले घने बादलों से भर गया। शाम जैसा अंधेरा होने लगा। इसके बाद तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मंगलवार की सुबह लखनऊ तक पहुंचा। इसे अचानक बारिश हुई। बुधवार को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम नहीं खुलेगा। हालांकि आज बारिश नहीं लेकिन कोहरा सताएगा। मंगलवार को बदली-बारिश की वजह से दिन का पारा नीचे लुढ़का। तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम 20.4 दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री रहा जो कि सामान्य से 5.3 ज्यादा रहा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आज घने कोहरे का अलर्ट, गलन बढ़ेगी

पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद बुधवार से गलन फिर बढ़ेगी। साथ ही रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने सुबह मध्यम से घना कोहरा होने की चेतावनी भी जारी की है।

ये भी पढ़ें:पश्चिम में कोहरे और पूरब में बारिश ने बढ़ाई ठंड, तेज हवाओं के बीच गिरा तापमान

अब दो दिन घना कोहरा

लखनऊ में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार सुबह से दिखने लगा। तड़के घने बादल छा गए। कुछ ही देर में 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बुधवार और गुरुवार को घना कोहरा रहेगा। आज गलन भरी सर्दी बढ़ागी। पाकिस्तान की ओर से आए इस विक्षोभ के कारण बने चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से आ रही नमी ने उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदल दिया।

पश्चिमी यूपी में सोमवार को तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम या बूंदाबांदी हुई। सुबह चार बजे से घुमड़ रहे बादल साढ़े छह बजे के बाद बरसने लगे। इस दौरान तूफानी नजारा रहा। शुरुआती दो घंटों की बारिश के बाद हवा तो तेज चलती रही, लेकिन पानी हल्का पड़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं-कहीं छिटपुट ओलावृष्टि हुई। शहर के बीच तेज बारिश ही होती रही।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |