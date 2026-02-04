Lucknow Weather: सुबह ही छाया घना कोहरा अंधेरा, गलन के साथ बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम ने करवट ली। मंगलवार की सुबह तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बुधवार को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम नहीं खुलेगा। हालांकि आज बारिश नहीं लेकिन कोहरा सताएगा।

यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम ने करवट ली। मंगलवार की सुबह जब लोग दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान काले घने बादलों से भर गया। शाम जैसा अंधेरा होने लगा। इसके बाद तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मंगलवार की सुबह लखनऊ तक पहुंचा। इसे अचानक बारिश हुई। बुधवार को भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम नहीं खुलेगा। हालांकि आज बारिश नहीं लेकिन कोहरा सताएगा। मंगलवार को बदली-बारिश की वजह से दिन का पारा नीचे लुढ़का। तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम 20.4 दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री रहा जो कि सामान्य से 5.3 ज्यादा रहा।

आज घने कोहरे का अलर्ट, गलन बढ़ेगी पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद बुधवार से गलन फिर बढ़ेगी। साथ ही रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने सुबह मध्यम से घना कोहरा होने की चेतावनी भी जारी की है।

अब दो दिन घना कोहरा लखनऊ में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार सुबह से दिखने लगा। तड़के घने बादल छा गए। कुछ ही देर में 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। बुधवार और गुरुवार को घना कोहरा रहेगा। आज गलन भरी सर्दी बढ़ागी। पाकिस्तान की ओर से आए इस विक्षोभ के कारण बने चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से आ रही नमी ने उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदल दिया।