Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Weather IMD Forecast Warm with sunny day Cold winds Temperature Increased
Lucknow Weather: मौसम में गर्माहट के साथ तेज हवाओं ने किया परेशान, पारा भी चढ़ा

Lucknow Weather: मौसम में गर्माहट के साथ तेज हवाओं ने किया परेशान, पारा भी चढ़ा

संक्षेप:

यूपी की राजधानी में मौसम ने करवट ले ली है। पारा धीरे-धीरे चढ़ रहा है। इसी के साथ मौसम में गर्माहट का एहसास हो रहा है। हालांकि, तेज गति से चल रही शीतलहर ने सुबह और शाम में अभी ठंड बरकरार रखी है।

Feb 08, 2026 08:35 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी में मौसम ने करवट ले ली है। पारा धीरे-धीरे चढ़ रहा है। इसी के साथ मौसम में गर्माहट का एहसास हो रहा है। हालांकि, तेज गति से चल रही शीतलहर ने सुबह और शाम में अभी ठंड बरकरार रखी है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जिले ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं, और अगले कुछ दिनों तक भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। लखनऊ में रविवार को भी, ठंडी सतही हवाओं से ठंड बढ़ सकती है, खासकर सुबह और शाम के समय। इस दौरान हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। सोमवार से मौसम की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद

मौसम विभाग ने कहा कि सर्दियों की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है। अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान भी अगले चार दिनों तक स्थिर रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:UP Weather: सुबह कोहरा और दिनभर तेज हवाएं, धीरे-धीरे बढ़ रहे पारे ने बदला मौसम

मौसम की स्थिति

राज्य की राजधानी लखनऊ में, शनिवार को आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है, सुबह के समय धूप निकलेगी और हवाएं 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिन में बाद में आंशिक बादल छा सकते हैं, हालांकि बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सुबह से आसमान साफ ​​रहा, और पूरे दिन तेज धूप रहने की उम्मीद है।

हवाओं के कारण शाम में एक बार फिर ठंड बढ़ती महसूस होगी। रात में ठंड रहेगी। लेकिन मौसम सूखा रहेगा। बारिश के आसान नहीं है। साथ ही कोहरे से भी राहत मिल कती है। सोमवार को मौसम इसी तरह रहने की संभावना है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |