Lucknow Weather: रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब बारिश के आसार, गिर सकता है तापमान

मौसम के लगातार बदलते तेवर लोगों की सेहत के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि रात होते ही ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तापमान में इस तेजी से हो रहे बदलाव का असर सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में राजधानी लखनऊ सहित कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अचानक बदलते मौसम से तापमान में गिरावट आएगी।

हालांकि, इस बदलाव का असर गेहूं की पक रही फसल पर पड़ सकता है, क्योंकि तेज हवा और बारिश से खेतों में फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सुबह मौसम में ठंडक थी। पर, दिन चढ़ने के साथ मौसम में गर्माहट बढ़ने लगी। दोपहर तक धूप चुभने लगी थी। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखते हुए कटाई की तैयारियां समय रहते पूरी कर लें, ताकि संभावित नुकसान से बचाव किया जा सके।

हल्की बारिश और तेज हवा राजधानी में आज के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी के ऊपर भी दिखाई देगा। भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को राजधानी लखनऊ में सुबह बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कई स्थानों पर हल्की बारिश तथा दोपहर में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं। यही नहीं हवा की गति भी 30 से 40 किलो मीटर प्रति घंटा रह सकती है। शाम को भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में जहां मंगलवार की अपेक्षा थोड़ी कमी का अनुमान है वहीं न्यूनतम तापमान में बढोतरी हो सकती है।