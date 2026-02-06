Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Weather IMD Alert Chilly Winds at high speed temperature decrease with cold
Lucknow Weather: मौसम विभाग की चेतावनी- आज से चलेंगी तेज हवाएं, गिरेगा तापमान

संक्षेप:

Feb 06, 2026 07:29 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में अगले 48 घंटों के दौरान तेज गति से हवा चलेगी। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद मौसम साफ हो गया है। ऐसे में न्यूनतम तापमान में प्रभावी गिरावट दर्ज की गई जबकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने के कारण अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन दिख रहा है। वैसे हवा की रफ्तार तेज होने से लखनऊ समेत ज्यादातर जिलों में कोहरे से राहत की उम्मीद है। रात का तापमान गुरुवार को 11 रहा। वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

लखनऊ का मौसम सूखा रहेगा, लेकिन सुबह और शाम को ठंड परेशानी खड़ी कर सकती है। धूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से ठंड बनी रहेगी। उत्तर-पश्चिम से 30 किमी/घंटा की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलेंगी। इन हवाओं से न्यूनतम तापमान 11 डिग्री से नीचे तक गिर सकता है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन ठंड ज़्यादा महसूस होगी।

शनिवार को सुबह लखनऊ में हल्का कोहरा छा सकता है, जिससे विजिबिलिटी 5 किमी तक कम हो सकती है। लखनऊ में बारिश की उम्मीद नहीं है। 6 फरवरी से बादल छाए रहेंगे। हवा की गुणवत्ति मध्यम श्रेणी में रहेगी। 6 से 8 फरवरी के बीच, तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन 9 फरवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है।

तापमान

6 फरवरी को, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिन में तेज़ सतही हवाएं चलेंगी।

7 फरवरी को, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। फिर से तेज़ सतही हवाएं चलेंगी।

8 फरवरी को, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिन में तेज़ सतही हवाएं चलेंगी।

9 फरवरी को, मौसम मुख्य रूप से साफ़ रहने का अनुमान है, शाम या रात तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

