Lucknow Weather: सर्द हवा से दिन का पारा लुढ़का, लखनऊ में आज फिर कोहरे का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में सर्द हवा ने शहर को फिर से ठिठुरा दिया। सुबह हवा तेज थी तो ऊपरी क्षोभमंडल पर कोहरे ने धूप को रोके रखा था। बाद में धूप निकली पर 15 से 20 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ भारी पड़ रही थी। दिन का तापमान 3.4 डिग्री लुढ़क गया। यह 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री रहा।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद पीछे एक खाली स्थान छूट गया है। इसे उत्तर पश्चिमी हवा तेजी से भर रही है। इस वजह से हवा की गति काफी तेज है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई है और उसी ओर होकर ये हवा आ रही है। इससे गलन बढ़ रही है। यह सिलसिला शनिवार को भी जारी रहेगा। साथ ही सुबह मध्यम से घना कोहरा होने की मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है।

मौसंंम विभाग ने कहा कि लखनऊ और आस-पास के इलाकों में दिन में आसमान ज़्यादातर साफ़ रहने की संभावना है, लेकिन देर रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। शनिवार को सुबह कोहरे और शीतलहर ने ठंड बढ़ा दी है। रात भी ठंडी रहेगी। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल सकती है।

1 फरवरी से बारिश का अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1 फरवरी से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश, गरज-चमक और कुछ इलाकों में कम विजिबिलिटी की चेतावनी दी गई है। निवासियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है, खासकर सुबह और देर शाम के समय।