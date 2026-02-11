Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Lucknow Weather Cold wave Decrease with increase in temperature and Sunny days
Lucknow Weather: घटने लगा है ठंड का असर, दिन में धूप से सुबह और रात का पारा चढ़ा

Lucknow Weather: घटने लगा है ठंड का असर, दिन में धूप से सुबह और रात का पारा चढ़ा

संक्षेप:

लखनऊ में धूप के चलते ठंड का असर धीरे-धीरे घटने लगा है। हालांकि सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही लेकिन दिन में आसमान साफ रहा। धूप के चलते दिन और रात के तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। दिन में अधिकतम तापमान 23.2 और रात में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

Feb 11, 2026 08:10 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

लखनऊ में धूप के चलते ठंड का असर धीरे-धीरे घटने लगा है। हालांकि सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही लेकिन दिन में आसमान साफ रहा। धूप के चलते दिन और रात के तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। दिन में अधिकतम तापमान 23.2 और रात में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले तीन-चार दिन तक सुबह हल्का कोहरा छा सकता है।

बुधवार को सुबह एयरपोर्ट समेत आसपास के इलाके में कोहरा या धुंध होने की वजह से दृश्यता कम रही। सुबह करीब 8 बजे से आसमान साफ होने लगा और धूप निकलनी शुरू हुई। धूप की वजह से दिन में ठंड का असर कम हो जाएगा। वहीं रात में भी तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि तीन-चार दिन तक सुबह कोहरा छाया रहेगा। तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:UP Weather: गर्मी की दस्तक के बीच धीरे-धीरे बढ़ां पारा, रात में अब भी ठंड का असर

उत्तरी पश्चिमी हवा चलेगी तो सताएगी ठंड

मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि जब हवा उत्तरी-पश्चिमी चलेगी यानी कश्मीर से आएगी तो ठंड अधिक रहेगी। जबकि हवा दक्षिणी-पश्चिमी यानी गुजरात से आएगी तो ठंड कम रहेगी और दिन का तापमान सामान्य से बढ़ जाएगा। बताया कि सोमवार तक जम्मू पर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा था। उसके प्रभाव से उत्तरी-पश्चिमी हवा चलने का अनुमान है। ऐसा होने पर ठंड बढ़ सकती है। लेकिन, सूर्य के उत्तरायण हो जाने से दिन में मौसम शुष्क रहेगा, ठंड नहीं रहेगी।

ये भी पढ़ें:UP Budget 2026: गढ़ गंगा मेला स्थल तक फोरलेन सड़क की उम्मीद, गंगा बांध की भी आस

मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बदल गया है। पिछले 48 घंटों से तापमान में भारी उतार-चढ़ाव रहा। जहां सुबह और शाम के वक्त ग्रामीण इलाकों व पहाड़ी क्षेत्रों में कनकनी महसूस की जा रही है, वहीं दोपहर में सूरज के तल्ख तेवर लोगों को पसीने छुड़ा रहे हैं। इस सर्द-गर्म मौसम ने सबको परेशान कर रखा है। दिन-रात के तापमान में आ रहे लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के अंतर के कारण लोग-बाग बीमार पड़ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:छात्राओं को स्कूटी, शिक्षामित्रों-अनुदेशकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी? बजट आज

तीन दिनों से धूप में गर्मी बढ़ रही और रात का तापमान घट रहा। दिन का तापमान सामान्य से अधिक और रात का नार्मल से कम रह रहा। रात दिन के तापमान में करीब 14 डिग्री का अंतर है। दिन में धूप में गर्मी के कारण ठंड को हल्के में लेना खतरा बन सकता है। चार दिनों से दिन में धूप में गर्मी का अहसास होने लगा है। शाम के बाद से ठंड है। सुबह धूप निकलने से पहले ठंड अधिक सता रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;