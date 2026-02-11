Lucknow Weather: घटने लगा है ठंड का असर, दिन में धूप से सुबह और रात का पारा चढ़ा

संक्षेप: लखनऊ में धूप के चलते ठंड का असर धीरे-धीरे घटने लगा है। हालांकि सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही लेकिन दिन में आसमान साफ रहा। धूप के चलते दिन और रात के तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। दिन में अधिकतम तापमान 23.2 और रात में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

लखनऊ में धूप के चलते ठंड का असर धीरे-धीरे घटने लगा है। हालांकि सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही लेकिन दिन में आसमान साफ रहा। धूप के चलते दिन और रात के तापमान में मामूली इजाफा हुआ है। दिन में अधिकतम तापमान 23.2 और रात में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले तीन-चार दिन तक सुबह हल्का कोहरा छा सकता है।

बुधवार को सुबह एयरपोर्ट समेत आसपास के इलाके में कोहरा या धुंध होने की वजह से दृश्यता कम रही। सुबह करीब 8 बजे से आसमान साफ होने लगा और धूप निकलनी शुरू हुई। धूप की वजह से दिन में ठंड का असर कम हो जाएगा। वहीं रात में भी तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि तीन-चार दिन तक सुबह कोहरा छाया रहेगा। तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं।

उत्तरी पश्चिमी हवा चलेगी तो सताएगी ठंड मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि जब हवा उत्तरी-पश्चिमी चलेगी यानी कश्मीर से आएगी तो ठंड अधिक रहेगी। जबकि हवा दक्षिणी-पश्चिमी यानी गुजरात से आएगी तो ठंड कम रहेगी और दिन का तापमान सामान्य से बढ़ जाएगा। बताया कि सोमवार तक जम्मू पर पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा था। उसके प्रभाव से उत्तरी-पश्चिमी हवा चलने का अनुमान है। ऐसा होने पर ठंड बढ़ सकती है। लेकिन, सूर्य के उत्तरायण हो जाने से दिन में मौसम शुष्क रहेगा, ठंड नहीं रहेगी।

मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बदल गया है। पिछले 48 घंटों से तापमान में भारी उतार-चढ़ाव रहा। जहां सुबह और शाम के वक्त ग्रामीण इलाकों व पहाड़ी क्षेत्रों में कनकनी महसूस की जा रही है, वहीं दोपहर में सूरज के तल्ख तेवर लोगों को पसीने छुड़ा रहे हैं। इस सर्द-गर्म मौसम ने सबको परेशान कर रखा है। दिन-रात के तापमान में आ रहे लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के अंतर के कारण लोग-बाग बीमार पड़ रहे हैं।