Lucknow Weather: सुबह-शाम ठंड तो दोपहर में गर्मी, फिर गिर सकता है तापमान

यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम ने करवट बदली है। सुबह और शाम को सर्दी हो रही है। जबकि दोपहर में पारा चढ़ रहा है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बुधवार को दिनभर घने बादल छाए रहे। शाम को हुई बारिश ने तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज कराई। ठंडी हवाओं और बादलों की वजह से लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ। वहीं गुरुवार को सुबह से धूप खिलने के साथ ही तापमान में करीब पांच डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे दिन में फिर हल्की गर्माहट लौट आई।

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट से सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रही। दिन में धूप और रात में ठंड के इस अंतर ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। हवा में नमी भी महसूस की गई, जिससे वातावरण में बदलाव साफ नजर आया। मौसम के इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए आने वाले दिनों में भी तापमान में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

अंधड़-बूंदाबांदी के बीच चढ़ा न्यूनतम पारा होली से पहले तक सर्दी की आंख मिचौली जारी रहने का अनुमान है। गुरुवार को भोर में अंधड़ के साथ बूंदाबांदी हुई। ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं चला क्योंकि हल्की बदली के बीच सुबह सूर्योदय हुआ। तब तक मौसम सामान्य हो चुका था। आंगन, छत और बाहर खड़े वाहनों पर धूल की परत के बीच बूंदों के निशान जरूर इस बदलाव को बयां कर रहे थे। रात के तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो गई। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 5-6 दिन तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है।