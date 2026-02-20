Lucknow Weather: सुबह-शाम ठंड तो दोपहर में गर्मी, फिर गिर सकता है तापमान
यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम ने करवट बदली है। सुबह और शाम को सर्दी हो रही है। जबकि दोपहर में पारा चढ़ रहा है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बुधवार को दिनभर घने बादल छाए रहे। शाम को हुई बारिश ने तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज कराई।
यूपी की राजधानी लखनऊ में मौसम ने करवट बदली है। सुबह और शाम को सर्दी हो रही है। जबकि दोपहर में पारा चढ़ रहा है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बुधवार को दिनभर घने बादल छाए रहे। शाम को हुई बारिश ने तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज कराई। ठंडी हवाओं और बादलों की वजह से लोगों को हल्की सर्दी का एहसास हुआ। वहीं गुरुवार को सुबह से धूप खिलने के साथ ही तापमान में करीब पांच डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे दिन में फिर हल्की गर्माहट लौट आई।
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट से सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रही। दिन में धूप और रात में ठंड के इस अंतर ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। हवा में नमी भी महसूस की गई, जिससे वातावरण में बदलाव साफ नजर आया। मौसम के इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए आने वाले दिनों में भी तापमान में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।
अंधड़-बूंदाबांदी के बीच चढ़ा न्यूनतम पारा
होली से पहले तक सर्दी की आंख मिचौली जारी रहने का अनुमान है। गुरुवार को भोर में अंधड़ के साथ बूंदाबांदी हुई। ज्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं चला क्योंकि हल्की बदली के बीच सुबह सूर्योदय हुआ। तब तक मौसम सामान्य हो चुका था। आंगन, छत और बाहर खड़े वाहनों पर धूल की परत के बीच बूंदों के निशान जरूर इस बदलाव को बयां कर रहे थे। रात के तापमान में 5.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त हो गई। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 5-6 दिन तक तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव हो सकता है।
रात के तापमान में गिरावट की संभावना
पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शाम तक कमजोर पड़ गया और पछुआ की गति बढ़ने के साथ हवा में ठंडक वापस लौट आई। मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ गुजरने के बाद तेज रफ्तार में पछुआ चलती है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों से होकर आ रही ये पछुआ ठंडी रहेगी। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार इससे रात के तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान गिरावट देखने को मिल सकती है। यह गिरावट 3 से 4 डिग्री तक की हो सकती है। वैसे दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव का कोई पूर्वानुमान नहीं है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें